https://ria.ru/20220717/medvedev-1803042228.html
Подвиг советской армии беспримерен, заявил Медведев
Подвиг советской армии беспримерен, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
Подвиг советской армии беспримерен, заявил Медведев
Подвиг советских солдат во Второй мировой войне беспримерен, и неважно, что пытаются придумывать в отношении российской истории ее "друзья" - нормальные люди... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:36
2022-07-17T14:36
2022-07-17T15:38
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Подвиг советских солдат во Второй мировой войне беспримерен, и неважно, что пытаются придумывать в отношении российской истории ее "друзья" - нормальные люди понимают, что то, что сделала Красная Армия, не делал в истории человечества никто, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В воскресенье в Волгограде в 80-ю годовщину начала Сталинградской битвы он принял участие во встрече с ветеранами Великой Отечественной войны."Когда я гляжу на людей вашего поколения, я понимаю, какая тяжелейшая участь выпала на вас и какое огромное мужество нужно было иметь, чтобы все это вынести. Это на самом деле беспримерный подвиг, что бы там ни говорили наши "друзья" в кавычках, что бы там ни пытались придумывать в отношении истории нашей страны - нормальные люди все понимают. Того, что вынес советский народ, того, что сделала Красная Армия, не делал в истории человечества никто", - сказал Медведев.Медведев также выступил за возвращение портретов полководцев в российские школы."Наверное, где-то эти портреты есть… На это нужно обратить внимание разных структур, которые отвечают за школьное образование и военно-патриотическое образование", - сказал он, отметив, что Россия не должна этого стесняться, а также напомнил, что в США и Европе вывешивают портреты своих выдающихся военачальников.
https://ria.ru/20220717/pamyatnik-1803035410.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, волгоград, дмитрий медведев, россия, сша
14:36 17.07.2022 (обновлено: 15:38 17.07.2022)
Подвиг советской армии беспримерен, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: подвиг советской армии беспримерен
ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Подвиг советских солдат во Второй мировой войне беспримерен, и неважно, что пытаются придумывать в отношении российской истории ее "друзья" - нормальные люди понимают, что то, что сделала Красная Армия, не делал в истории человечества никто, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Волгограде
в 80-ю годовщину начала Сталинградской битвы он принял участие во встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.
"Когда я гляжу на людей вашего поколения, я понимаю, какая тяжелейшая участь выпала на вас и какое огромное мужество нужно было иметь, чтобы все это вынести. Это на самом деле беспримерный подвиг, что бы там ни говорили наши "друзья" в кавычках, что бы там ни пытались придумывать в отношении истории нашей страны - нормальные люди все понимают. Того, что вынес советский народ, того, что сделала Красная Армия, не делал в истории человечества никто", - сказал Медведев.
Медведев также выступил за возвращение портретов полководцев в российские школы.
"Наверное, где-то эти портреты есть… На это нужно обратить внимание разных структур, которые отвечают за школьное образование и военно-патриотическое образование", - сказал он, отметив, что Россия
не должна этого стесняться, а также напомнил, что в США
и Европе
вывешивают портреты своих выдающихся военачальников.