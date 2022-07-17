https://ria.ru/20220717/khashukdzhi-1802994468.html

СМИ: Байден не говорил о связи бен Салмана с гибелью Хашукджи

СМИ: Байден не говорил о связи бен Салмана с гибелью Хашукджи - РИА Новости, 17.07.2022

СМИ: Байден не говорил о связи бен Салмана с гибелью Хашукджи

Присутствовавший на встрече президента США Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, государственный министр иностранных дел... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T03:16

2022-07-17T03:16

2022-07-17T03:16

в мире

джамаль хашукджи

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Присутствовавший на встрече президента США Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр заявил, что не слышал, чтобы американский лидер говорил об ответственности кронпринца за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, утверждает Fox News.Она отметила, что аль-Джубейр после вылета Байдена из королевства согласился еще раз пообщаться с телеканалом, хотя делал это в пятницу.Между тем в интервью CNN аль-Джубейр заявил, что на встрече поднималась тема убийства. По его словам, Байден заявил, что это проблема, получил ответ, что преступление расследовано и виновные наказаны, а случившееся — трагедия. После чего, заявил аль-Джубейр, общение продолжилось по другим темам.Байден по итогам встречи с руководством Саудовской Аравии заявил, что в ответ на слова бен Салмана, отрицавшего причастность к убийству Хашукджи, указал на причастность наследного принца.Оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи, был убит в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году. Американская разведка указывала на причастность принца к преступлению. В ходе предвыборной кампании Байден за инцидент с Хашукджи обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя", а перед визитом Белый дом не только обещал поднять тему убийства и проблемы прав человека с руководством королевства, но заявлял о том, что не планирует переговоров между президентом США и наследным принцем.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802942827.html

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

саудовская аравия

сша

стамбул

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в мире, джамаль хашукджи, саудовская аравия, сша, стамбул, вашингтон