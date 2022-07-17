СМИ: Байден не говорил о связи бен Салмана с гибелью Хашукджи
СМИ: в окружении бен Салмана заявили, что Байден не говорил о его связи с гибелью Хашукджи
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Присутствовавший на встрече президента США Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр заявил, что не слышал, чтобы американский лидер говорил об ответственности кронпринца за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, утверждает Fox News.
"Он многозначительно заявил, что "не слышал", чтобы Байден говорил бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи", — написала в Twitter корреспондент телеканала из пула Белого дома Жаки Хайнрих.
Она отметила, что аль-Джубейр после вылета Байдена из королевства согласился еще раз пообщаться с телеканалом, хотя делал это в пятницу.
Между тем в интервью CNN аль-Джубейр заявил, что на встрече поднималась тема убийства. По его словам, Байден заявил, что это проблема, получил ответ, что преступление расследовано и виновные наказаны, а случившееся — трагедия. После чего, заявил аль-Джубейр, общение продолжилось по другим темам.
Байден по итогам встречи с руководством Саудовской Аравии заявил, что в ответ на слова бен Салмана, отрицавшего причастность к убийству Хашукджи, указал на причастность наследного принца.
Оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи, был убит в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году. Американская разведка указывала на причастность принца к преступлению. В ходе предвыборной кампании Байден за инцидент с Хашукджи обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя", а перед визитом Белый дом не только обещал поднять тему убийства и проблемы прав человека с руководством королевства, но заявлял о том, что не планирует переговоров между президентом США и наследным принцем.
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