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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.07.2022
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https://ria.ru/20220717/donetsk-1803023966.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:46
2022-07-17T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
11:46 17.07.2022 (обновлено: 12:10 17.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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