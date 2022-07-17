https://ria.ru/20220717/donbass-1803056443.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное

Украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский и Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T16:46

2022-07-17T16:46

2022-07-17T17:02

специальная военная операция на украине

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украина

донецк (днр)

отрадное

нато

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский и Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" и 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.02 - населенный пункт Отрадное - населенный пункт Доломитное: выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров... 16.10 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 16.00 обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 10 мин калибром 120 миллиметров.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Доломитное, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/panteleymonovka-1803048027.html

https://ria.ru/20220717/donbass-1803043299.html

украина

донецк (днр)

отрадное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецк (днр), отрадное, нато