16:46 17.07.2022 (обновлено: 17:02 17.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский и Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" и 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.02 - населенный пункт Отрадное - населенный пункт Доломитное: выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров... 16.10 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 16.00 обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 10 мин калибром 120 миллиметров.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Доломитное, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.