https://ria.ru/20220717/donbass-1803025915.html

Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:10

2022-07-17T12:10

2022-07-17T12:10

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех обстрелах Пантелеймоновки, украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 40 ракет из БМ-21 "Град".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/donetsk-1803023966.html

https://ria.ru/20220717/donbass-1803023045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, сша, сцкк, нато