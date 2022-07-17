https://ria.ru/20220717/donbass-1803015260.html
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку из "Града"
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку из "Града" - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку из "Града"
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 80 ракет из РСЗО "Град", заявило... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:39
2022-07-17T10:39
2022-07-17T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 80 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.35 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Петровское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"... 09.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 10.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 9.55 войска Украины выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в ДНР.
https://ria.ru/20220717/donbass-1803004915.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, украина
10:39 17.07.2022 (обновлено: 10:41 17.07.2022)
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку из "Града"
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Верхнеторецкому и Пантелеймоновке 80 ракет