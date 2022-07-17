https://ria.ru/20220717/donbass-1803015260.html

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку из "Града"

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку из "Града" - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку из "Града"

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 80 ракет из РСЗО "Град", заявило... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:39

2022-07-17T10:39

2022-07-17T10:41

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 80 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.35 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Петровское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"... 09.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 10.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 9.55 войска Украины выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в ДНР.

https://ria.ru/20220717/donbass-1803004915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина