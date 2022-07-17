https://ria.ru/20220717/demilitarizatsiya-1802997273.html

Клишас объяснил, почему демилитаризация нужна на всей Украине

Клишас объяснил, почему демилитаризация нужна на всей Украине - РИА Новости, 17.07.2022

Клишас объяснил, почему демилитаризация нужна на всей Украине

Угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, сообщил в Telegram-канале председатель комитета... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T06:36

2022-07-17T06:36

2022-07-17T15:31

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

алексей арестович

ирина яровая

киев

россия

украина

госдума рф

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, сообщил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее с заявлением о вероятных планах атаковать Крымский мост "при первой технической возможности" выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.До этого генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко выразил мнение, что Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят необходимое для этого вооружение из США и Европы. Следственный комитет после этого проинформировал, что даст правовую оценку его высказываниям, а представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Он также заявлял, что угрозы в адрес инфраструктуры полуострова властям известны, их принимают во внимание. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, предупреждал, что все эти заявления со стороны Киева берутся на заметку, а подобные планы потерпят крах.Глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что безопасность сооружения и других стратегических объектов в регионе обеспечивается на самом высоком уровне. По его словам, сухопутная часть Крыма прикрыта силами ПВО максимально, полуострову ничего не угрожает.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220716/krym-1802986762.html

https://ria.ru/20220715/suverenitet-1802723968.html

киев

россия

украина

республика крым

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