https://ria.ru/20220717/aeroport-1803027145.html

Кишиневский аэропорт проверяют из-за сообщения о минировании

Кишиневский аэропорт проверяют из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 17.07.2022

Кишиневский аэропорт проверяют из-за сообщения о минировании

Очередное сообщение о минировании аэропорта Кишинева получили в воскресенье правоохранительные органы Молдавии, людей из здания эвакуировали, идут поиски... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:18

2022-07-17T12:18

2022-07-17T12:18

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Очередное сообщение о минировании аэропорта Кишинева получили в воскресенье правоохранительные органы Молдавии, людей из здания эвакуировали, идут поиски взрывного устройства, сообщает пресс-служба Пограничной полиции республики.По данным МВД, только с начала июля зарегистрировано более 100 ложных сообщений, затраты на проведение мероприятий по борьбе с терроризмом превышают десятки тысяч леев. С начала июля количество сотрудников МВД, которые участвуют в розыске бомб и розыске виновных в рассылке ложных сообщений, увеличилось примерно на 58%."Утром поступило сообщение о якобы минировании аэропорта. Полиция и саперы эвакуировали всех людей из здания, оцепили территорию и проводят проверки", - говорится в официальном сообщении Пограничной полиции Молдавии.Согласно местному законодательству, если автор ложной информации будет найден, ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет. В четверг МВД Молдавии выступило с инициативой о внесении изменений в Уголовный кодекс по статье "заведомо ложное сообщение о террористическом акте" и предложило увеличить срок лишения свободы до 12 лет.

https://ria.ru/20220614/minirovanie-1795194177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия