https://ria.ru/20220717/aeroport-1803027145.html
Кишиневский аэропорт проверяют из-за сообщения о минировании
Кишиневский аэропорт проверяют из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 17.07.2022
Кишиневский аэропорт проверяют из-за сообщения о минировании
Очередное сообщение о минировании аэропорта Кишинева получили в воскресенье правоохранительные органы Молдавии, людей из здания эвакуировали, идут поиски... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:18
2022-07-17T12:18
2022-07-17T12:18
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Очередное сообщение о минировании аэропорта Кишинева получили в воскресенье правоохранительные органы Молдавии, людей из здания эвакуировали, идут поиски взрывного устройства, сообщает пресс-служба Пограничной полиции республики.По данным МВД, только с начала июля зарегистрировано более 100 ложных сообщений, затраты на проведение мероприятий по борьбе с терроризмом превышают десятки тысяч леев. С начала июля количество сотрудников МВД, которые участвуют в розыске бомб и розыске виновных в рассылке ложных сообщений, увеличилось примерно на 58%."Утром поступило сообщение о якобы минировании аэропорта. Полиция и саперы эвакуировали всех людей из здания, оцепили территорию и проводят проверки", - говорится в официальном сообщении Пограничной полиции Молдавии.Согласно местному законодательству, если автор ложной информации будет найден, ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет. В четверг МВД Молдавии выступило с инициативой о внесении изменений в Уголовный кодекс по статье "заведомо ложное сообщение о террористическом акте" и предложило увеличить срок лишения свободы до 12 лет.
https://ria.ru/20220614/minirovanie-1795194177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Кишиневский аэропорт проверяют из-за сообщения о минировании
Из здания кишиневского аэропорта эвакуировали людей из-за сообщения о минировании
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости.
Очередное сообщение о минировании аэропорта Кишинева получили в воскресенье правоохранительные органы Молдавии, людей из здания эвакуировали, идут поиски взрывного устройства, сообщает
пресс-служба Пограничной полиции республики.
По данным МВД, только с начала июля зарегистрировано более 100 ложных сообщений, затраты на проведение мероприятий по борьбе с терроризмом превышают десятки тысяч леев. С начала июля количество сотрудников МВД, которые участвуют в розыске бомб и розыске виновных в рассылке ложных сообщений, увеличилось примерно на 58%.
"Утром поступило сообщение о якобы минировании аэропорта. Полиция и саперы эвакуировали всех людей из здания, оцепили территорию и проводят проверки", - говорится в официальном сообщении Пограничной полиции Молдавии
.
Согласно местному законодательству, если автор ложной информации будет найден, ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет. В четверг МВД Молдавии выступило с инициативой о внесении изменений в Уголовный кодекс по статье "заведомо ложное сообщение о террористическом акте" и предложило увеличить срок лишения свободы до 12 лет.