https://ria.ru/20220716/rumyniya-1802955063.html

В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян

В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян - РИА Новости, 16.07.2022

В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян

Минздрав Румынии сообщил, что за сутки в стране диагностированы два новых случая заражения обезьяньей оспой. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T16:34

2022-07-16T16:34

2022-07-16T16:36

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румыния

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КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Минздрав Румынии сообщил, что за сутки в стране диагностированы два новых случая заражения обезьяньей оспой.Первый случай заражения обезьяньей оспой был подтвержден в Румынии 13 июня."Два новых случая обезьяньей оспы диагностированы в Румынии. Речь идет о мужчинах 30 и 32 лет. Оба изолированы в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.На сегодняшний день в Румынии зарегистрировано 18 случаев заражения этим заболеванием.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

https://ria.ru/20220715/ospa-1802586996.html

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в мире, здоровье - общество, румыния