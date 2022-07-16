https://ria.ru/20220716/rumyniya-1802955063.html
В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян
В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян - РИА Новости, 16.07.2022
В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян
Минздрав Румынии сообщил, что за сутки в стране диагностированы два новых случая заражения обезьяньей оспой. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:34
2022-07-16T16:34
2022-07-16T16:36
в мире
здоровье - общество
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_0:283:3000:1971_1920x0_80_0_0_c5808e447880bb9e46a41396541b4631.jpg
КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Минздрав Румынии сообщил, что за сутки в стране диагностированы два новых случая заражения обезьяньей оспой.Первый случай заражения обезьяньей оспой был подтвержден в Румынии 13 июня."Два новых случая обезьяньей оспы диагностированы в Румынии. Речь идет о мужчинах 30 и 32 лет. Оба изолированы в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.На сегодняшний день в Румынии зарегистрировано 18 случаев заражения этим заболеванием.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
https://ria.ru/20220715/ospa-1802586996.html
https://ria.ru/20220713/ospa-1802252499.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_175:0:2803:1971_1920x0_80_0_0_4a9d5e6ce11099167eae853342d896e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, румыния
16:34 16.07.2022 (обновлено: 16:36 16.07.2022)
В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян
Минздрав Румынии сообщил о двух новых случая заражения оспой обезьян