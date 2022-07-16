Рейтинг@Mail.ru
В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/rumyniya-1802955063.html
В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян
В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян - РИА Новости, 16.07.2022
В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян
Минздрав Румынии сообщил, что за сутки в стране диагностированы два новых случая заражения обезьяньей оспой. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:34
2022-07-16T16:36
в мире
здоровье - общество
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_0:283:3000:1971_1920x0_80_0_0_c5808e447880bb9e46a41396541b4631.jpg
КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Минздрав Румынии сообщил, что за сутки в стране диагностированы два новых случая заражения обезьяньей оспой.Первый случай заражения обезьяньей оспой был подтвержден в Румынии 13 июня."Два новых случая обезьяньей оспы диагностированы в Румынии. Речь идет о мужчинах 30 и 32 лет. Оба изолированы в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.На сегодняшний день в Румынии зарегистрировано 18 случаев заражения этим заболеванием.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
https://ria.ru/20220715/ospa-1802586996.html
https://ria.ru/20220713/ospa-1802252499.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_175:0:2803:1971_1920x0_80_0_0_4a9d5e6ce11099167eae853342d896e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, румыния
16:34 16.07.2022 (обновлено: 16:36 16.07.2022)
 
В Румынии диагностировали два новых случая заражения оспой обезьян

Минздрав Румынии сообщил о двух новых случая заражения оспой обезьян

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Минздрав Румынии сообщил, что за сутки в стране диагностированы два новых случая заражения обезьяньей оспой.
Первый случай заражения обезьяньей оспой был подтвержден в Румынии 13 июня.
"Два новых случая обезьяньей оспы диагностированы в Румынии. Речь идет о мужчинах 30 и 32 лет. Оба изолированы в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 03:21
Россияне рассказали о своем отношении к оспе обезьян
На сегодняшний день в Румынии зарегистрировано 18 случаев заражения этим заболеванием.
За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
13 июля, 17:19
В Воронежской области прошли учения по ликвидации очагов оспы обезьян
 
В миреЗдоровье - ОбществоРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала