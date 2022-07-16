https://ria.ru/20220716/olimpiada-1802918839.html

Путин поздравил победителей Международной математической олимпиады

Путин поздравил победителей Международной математической олимпиады - РИА Новости, 16.07.2022

Путин поздравил победителей Международной математической олимпиады

Президент РФ Владимир Путин отметил блестящую подготовку сборной России на 63-й Международной математической олимпиаде, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T12:28

2022-07-16T12:28

2022-07-16T12:28

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владимир путин

общество

образование - общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил блестящую подготовку сборной России на 63-й Международной математической олимпиаде, сообщается на сайте Кремля."От души поздравляю вас с отличным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде. Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплоченность команды и победный настрой ... Завоеванные вами медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность. И конечно, это замечательный подарок вашим тренерам, педагогам, родителям, всем, кто поддерживал вас на пути к успеху", - сказал Путин в поздравительной телеграмме.Он также добавил, что участники "убедительно подтвердили высокое качество российского математического образования", и пожелал им "новых достижений в учебе и всего самого доброго".

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Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, общество, образование - общество