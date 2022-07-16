https://ria.ru/20220716/olimpiada-1802918839.html
Путин поздравил победителей Международной математической олимпиады
Путин поздравил победителей Международной математической олимпиады - РИА Новости, 16.07.2022
Путин поздравил победителей Международной математической олимпиады
Президент РФ Владимир Путин отметил блестящую подготовку сборной России на 63-й Международной математической олимпиаде, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T12:28
2022-07-16T12:28
2022-07-16T12:28
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил блестящую подготовку сборной России на 63-й Международной математической олимпиаде, сообщается на сайте Кремля."От души поздравляю вас с отличным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде. Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплоченность команды и победный настрой ... Завоеванные вами медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность. И конечно, это замечательный подарок вашим тренерам, педагогам, родителям, всем, кто поддерживал вас на пути к успеху", - сказал Путин в поздравительной телеграмме.Он также добавил, что участники "убедительно подтвердили высокое качество российского математического образования", и пожелал им "новых достижений в учебе и всего самого доброго".
https://sn.ria.ru/20220715/olimpiada-1802649237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, образование - общество
Путин поздравил победителей Международной математической олимпиады
Путин назвал подготовку сборной России на Международной математической олимпиаде блестящей
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин отметил блестящую подготовку сборной России на 63-й Международной математической олимпиаде, сообщается
на сайте Кремля.
"От души поздравляю вас с отличным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде. Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплоченность команды и победный настрой ... Завоеванные вами медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность. И конечно, это замечательный подарок вашим тренерам, педагогам, родителям, всем, кто поддерживал вас на пути к успеху", - сказал Путин в поздравительной телеграмме.
Он также добавил, что участники "убедительно подтвердили высокое качество российского математического образования", и пожелал им "новых достижений в учебе и всего самого доброго".