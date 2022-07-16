https://ria.ru/20220716/obstrel-1802935525.html
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 16.07.2022
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель
Мирный житель Донецка погиб при обстреле украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:45
2022-07-16T14:45
2022-07-16T14:51
специальная военная операция на украине
днр
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб при обстреле украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района по ул. Лозовой, 208, получив осколочное ранение, скончался мужчина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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днр, кировский район, алексей кулемзин (донецк)
14:45 16.07.2022 (обновлено: 14:51 16.07.2022)
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Кировского района города погиб мирный житель