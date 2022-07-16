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При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 16.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/obstrel-1802935525.html
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 16.07.2022
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель
Мирный житель Донецка погиб при обстреле украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:45
2022-07-16T14:51
специальная военная операция на украине
днр
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб при обстреле украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района по ул. Лозовой, 208, получив осколочное ранение, скончался мужчина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днр, кировский район, алексей кулемзин (донецк)
14:45 16.07.2022 (обновлено: 14:51 16.07.2022)
 
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Кировского района города погиб мирный житель

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
Окно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб при обстреле украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района по ул. Лозовой, 208, получив осколочное ранение, скончался мужчина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДНРКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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