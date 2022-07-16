https://ria.ru/20220716/obstrel-1802893238.html
При обстреле Киевского района Донецка погибла женщина
При обстреле Киевского района Донецка погибла женщина - РИА Новости, 16.07.2022
При обстреле Киевского района Донецка погибла женщина
В результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками погибла женщина, заявил в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T07:20
2022-07-16T07:20
2022-07-16T07:38
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. В результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками погибла женщина, заявил в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
07:20 16.07.2022 (обновлено: 07:38 16.07.2022)
При обстреле Киевского района Донецка погибла женщина
Штаб территориальной обороны ДНР: при обстреле Киевского района Донецка погибла женщина