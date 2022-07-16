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Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов - РИА Новости, 16.07.2022
Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:33
2022-07-16T13:33
2022-07-16T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, в районе Новозвановки (ДНР) российской ПВО перехвачена ракета "Точка-У", а в районе Изюма Харьковской – два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".
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в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
13:33 16.07.2022 (обновлено: 14:21 16.07.2022)
Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов
Минобороны: российскими средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотников