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Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов - РИА Новости, 16.07.2022

Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов

Российские системы ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:33

2022-07-16T13:33

2022-07-16T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, в районе Новозвановки (ДНР) российской ПВО перехвачена ракета "Точка-У", а в районе Изюма Харьковской – два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф