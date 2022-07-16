https://ria.ru/20220716/donbass-1802912946.html

Украинские войска из артиллерии обстреляли Горловку

Украинские войска из артиллерии обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска из артиллерии обстреляли Горловку

Украинские войска в 9.00 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T11:26

2022-07-16T11:26

2022-07-16T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

калининский район

иван приходько

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один из снарядов разорвался на территории химзавода "Стирол" в Калининском районе города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

калининский район

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в мире, донецкая народная республика, горловка, калининский район, иван приходько