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Украинские войска из артиллерии обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/donbass-1802912946.html
Украинские войска из артиллерии обстреляли Горловку
Украинские войска из артиллерии обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска из артиллерии обстреляли Горловку
Украинские войска в 9.00 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:26
2022-07-16T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
калининский район
иван приходько
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один из снарядов разорвался на территории химзавода "Стирол" в Калининском районе города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, горловка, калининский район, иван приходько
11:26 16.07.2022 (обновлено: 11:27 16.07.2022)
 
Украинские войска из артиллерии обстреляли Горловку

СЦКК в ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ в ДНР
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.00 - н.п. Семигорье – н.п. Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один из снарядов разорвался на территории химзавода "Стирол" в Калининском районе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаКалининский районИван Приходько
 
 
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