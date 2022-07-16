https://ria.ru/20220716/donbass-1802898894.html
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска в 08.20 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и восемь снарядов того же калибра по Доломитному в ДНР, говорится в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T08:53
2022-07-16T08:53
2022-07-16T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_4bb5b3461195d55c59f918b509b483d5.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 08.20 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и восемь снарядов того же калибра по Доломитному в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_91ebfea64d6404be763757002aafdb1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
08:53 16.07.2022 (обновлено: 08:55 16.07.2022)
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
СЦКК в ДНР: украинские войска выпустили 15 снарядов по Гольмовскому и Доломитному