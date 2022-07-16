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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска в 08.20 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и восемь снарядов того же калибра по Доломитному в ДНР, говорится в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T08:53

2022-07-16T08:53

2022-07-16T08:55

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 08.20 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и восемь снарядов того же калибра по Доломитному в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины