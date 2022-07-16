20:16 16.07.2022 (обновлено: 20:26 16.07.2022)
ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство пишет, что войска Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, выпустив в 19.05 четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Новобахмутовке, в 19.15 15 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты "6/7" в Горловке, а в 20.05 пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.