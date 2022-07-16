https://ria.ru/20220716/dnr-1802977430.html

ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 16.07.2022

ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T20:16

2022-07-16T20:16

2022-07-16T20:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

горловка

нато

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, ведомство пишет, что войска Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, выпустив в 19.05 четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Новобахмутовке, в 19.15 15 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты "6/7" в Горловке, а в 20.05 пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, донецкая народная республика, горловка, нато