https://ria.ru/20220716/bayden-1802974610.html

Лидеры стран Персидского залива приветствовали слова Байдена о партнерстве

Лидеры стран Персидского залива приветствовали слова Байдена о партнерстве - РИА Новости, 16.07.2022

Лидеры стран Персидского залива приветствовали слова Байдена о партнерстве

Лидеры стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака приветствовали заверения президента США Джо Байдена, что Вашингтон придает важное значение... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T19:51

2022-07-16T19:51

2022-07-16T19:51

в мире

цены на нефть

джо байден

сша

ближний восток

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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака приветствовали заверения президента США Джо Байдена, что Вашингтон придает важное значение многолетним стратегическим партнерствам на Ближнем Востоке, говорится в заявлении по итогам регионального саммита."Участники саммита в Джидде приветствовали заверения президента США Джо Байдена, что США придают важное значение своим многолетним стратегическим партнерствам на Ближнем Востоке, а также неизменную приверженность США обеспечению безопасности и обороне партнеров на Ближнем Востоке, осознание ими центральной роли региона в связях между Индо-Тихоокеанским регионом с Европой, Африкой и Америкой", - отмечается в заявлении.Арабские лидеры подтвердили свое общее видение развития мира и процветания в регионе, для чего требуется принять необходимые меры для сохранения безопасности и стабильности в регионе, развития сотрудничества и интеграции между его странами, совместного решения проблем.Они заявили, что "готовы развивать региональную интеграцию и совместные проекты, чтобы способствовать достижению устойчивого развития, совместно решать климатические проблемы, ускоряя внедрение экологических инициатив и разработку возобновляемых источников энергии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220716/bayden-1802969685.html

https://ria.ru/20220716/sudokhodstvo-1802937696.html

сша

ближний восток

джидда

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в мире, цены на нефть, джо байден, сша, ближний восток, джидда