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Лидеры стран Персидского залива приветствовали слова Байдена о партнерстве - РИА Новости, 16.07.2022
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Лидеры стран Персидского залива приветствовали слова Байдена о партнерстве
Лидеры стран Персидского залива приветствовали слова Байдена о партнерстве - РИА Новости, 16.07.2022
Лидеры стран Персидского залива приветствовали слова Байдена о партнерстве
Лидеры стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака приветствовали заверения президента США Джо Байдена, что Вашингтон придает важное значение... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T19:51
2022-07-16T19:51
в мире
цены на нефть
джо байден
сша
ближний восток
джидда
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака приветствовали заверения президента США Джо Байдена, что Вашингтон придает важное значение многолетним стратегическим партнерствам на Ближнем Востоке, говорится в заявлении по итогам регионального саммита."Участники саммита в Джидде приветствовали заверения президента США Джо Байдена, что США придают важное значение своим многолетним стратегическим партнерствам на Ближнем Востоке, а также неизменную приверженность США обеспечению безопасности и обороне партнеров на Ближнем Востоке, осознание ими центральной роли региона в связях между Индо-Тихоокеанским регионом с Европой, Африкой и Америкой", - отмечается в заявлении.Арабские лидеры подтвердили свое общее видение развития мира и процветания в регионе, для чего требуется принять необходимые меры для сохранения безопасности и стабильности в регионе, развития сотрудничества и интеграции между его странами, совместного решения проблем.Они заявили, что "готовы развивать региональную интеграцию и совместные проекты, чтобы способствовать достижению устойчивого развития, совместно решать климатические проблемы, ускоряя внедрение экологических инициатив и разработку возобновляемых источников энергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220716/bayden-1802969685.html
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ближний восток
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в мире, цены на нефть, джо байден, сша, ближний восток, джидда
19:51 16.07.2022
 
Лидеры стран Персидского залива приветствовали слова Байдена о партнерстве

Лидеры стран Персидского залива приветствовали слова Байдена о многолетнем партнерстве

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден выступает в Белом доме после того, как Верховный суд вынес решение об абортах
Президент Джо Байден выступает в Белом доме после того, как Верховный суд вынес решение об абортах - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден выступает в Белом доме после того, как Верховный суд вынес решение об абортах. Архивное фото
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака приветствовали заверения президента США Джо Байдена, что Вашингтон придает важное значение многолетним стратегическим партнерствам на Ближнем Востоке, говорится в заявлении по итогам регионального саммита.
"Участники саммита в Джидде приветствовали заверения президента США Джо Байдена, что США придают важное значение своим многолетним стратегическим партнерствам на Ближнем Востоке, а также неизменную приверженность США обеспечению безопасности и обороне партнеров на Ближнем Востоке, осознание ими центральной роли региона в связях между Индо-Тихоокеанским регионом с Европой, Африкой и Америкой", - отмечается в заявлении.
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 18:52В мире
Байден "почтил эгоизм" американских солдат на Ближнем Востоке
Арабские лидеры подтвердили свое общее видение развития мира и процветания в регионе, для чего требуется принять необходимые меры для сохранения безопасности и стабильности в регионе, развития сотрудничества и интеграции между его странами, совместного решения проблем.
Они заявили, что "готовы развивать региональную интеграцию и совместные проекты, чтобы способствовать достижению устойчивого развития, совместно решать климатические проблемы, ускоряя внедрение экологических инициатив и разработку возобновляемых источников энергии.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 15:06
США не допустят угрозы судоходству на Ближнем Востоке, заявил Байден
 
В миреЦены на нефтьДжо БайденСШАБлижний ВостокДжидда
 
 
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