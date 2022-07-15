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Еврокомиссия предложила запретить импорт золота из России - РИА Новости, 15.07.2022
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Еврокомиссия предложила запретить импорт золота из России
Еврокомиссия предложила запретить импорт золота из России - РИА Новости, 15.07.2022
Еврокомиссия предложила запретить импорт золота из России
Еврокомиссия в рамках мер по усилению эффективности действующих европейских антироссийских санкций предлагает предусмотреть запрет на импорт российского золота... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:03
2022-07-15T17:03
санкции в отношении россии
санкции
россия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссия в рамках мер по усилению эффективности действующих европейских антироссийских санкций предлагает предусмотреть запрет на импорт российского золота в ЕС, говорится в распространенном документе ЕК."Сегодняшний пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, а также усиление контроля за нашим экспортом современных технологий двойного назначения", - указывается в документе.
https://ria.ru/20220714/ekonomika-1802332720.html
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санкции в отношении россии, санкции, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
17:03 15.07.2022
 
Еврокомиссия предложила запретить импорт золота из России

Еврокомиссия предложила запретить импорт российского золота в Евросоюз

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссия в рамках мер по усилению эффективности действующих европейских антироссийских санкций предлагает предусмотреть запрет на импорт российского золота в ЕС, говорится в распространенном документе ЕК.
"Сегодняшний пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, а также усиление контроля за нашим экспортом современных технологий двойного назначения", - указывается в документе.
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