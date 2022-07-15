https://ria.ru/20220715/zoloto-1802801231.html

Еврокомиссия предложила запретить импорт золота из России

Еврокомиссия предложила запретить импорт золота из России - РИА Новости, 15.07.2022

Еврокомиссия предложила запретить импорт золота из России

Еврокомиссия в рамках мер по усилению эффективности действующих европейских антироссийских санкций предлагает предусмотреть запрет на импорт российского золота... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:03

2022-07-15T17:03

2022-07-15T17:03

санкции в отношении россии

санкции

россия

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссия в рамках мер по усилению эффективности действующих европейских антироссийских санкций предлагает предусмотреть запрет на импорт российского золота в ЕС, говорится в распространенном документе ЕК."Сегодняшний пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, а также усиление контроля за нашим экспортом современных технологий двойного назначения", - указывается в документе.

https://ria.ru/20220714/ekonomika-1802332720.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции в отношении россии, санкции, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире