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РБК: в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки личных данных - РИА Новости, 15.07.2022
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РБК: в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки личных данных
РБК: в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки личных данных - РИА Новости, 15.07.2022
РБК: в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки личных данных
В Сеть могли просочиться данные 25 миллионов клиентов логистической компании СДЭК, в компании идет внутреннее расследование и выясняются обстоятельства, пишет... РИА Новости, 15.07.2022
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россия
происшествия
технологии
сдэк
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Сеть могли просочиться данные 25 миллионов клиентов логистической компании СДЭК, в компании идет внутреннее расследование и выясняются обстоятельства, пишет РБК.Само издание, ссылаясь на несколько Telegram-каналов, где якобы и опубликованы данные пользователей сервиса, пишет, что утечка могла затронуть миллионы человек и несколько тысяч контрагентов.В четверг президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Законом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
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россия, происшествия, технологии, сдэк, москва
02:19 15.07.2022 (обновлено: 03:08 15.07.2022)
 
РБК: в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки личных данных

РБК: в Сеть потенциально просочились данные 25 миллионов клиентов СДЭК, идет расследование

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Depositphotos / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Сеть могли просочиться данные 25 миллионов клиентов логистической компании СДЭК, в компании идет внутреннее расследование и выясняются обстоятельства, пишет РБК.

"PR-директор СДЭК Анна Иоспа сообщила, что сейчас проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства. От каких-либо дополнительных комментариев она отказалась", — говорится в публикации.

Само издание, ссылаясь на несколько Telegram-каналов, где якобы и опубликованы данные пользователей сервиса, пишет, что утечка могла затронуть миллионы человек и несколько тысяч контрагентов.
В четверг президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Законом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
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