https://ria.ru/20220715/utechka-1802585464.html

РБК: в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки личных данных

РБК: в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки личных данных - РИА Новости, 15.07.2022

РБК: в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки личных данных

В Сеть могли просочиться данные 25 миллионов клиентов логистической компании СДЭК, в компании идет внутреннее расследование и выясняются обстоятельства, пишет... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T02:19

2022-07-15T02:19

2022-07-15T03:08

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технологии

сдэк

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Сеть могли просочиться данные 25 миллионов клиентов логистической компании СДЭК, в компании идет внутреннее расследование и выясняются обстоятельства, пишет РБК.Само издание, ссылаясь на несколько Telegram-каналов, где якобы и опубликованы данные пользователей сервиса, пишет, что утечка могла затронуть миллионы человек и несколько тысяч контрагентов.В четверг президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Законом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

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россия, происшествия, технологии, сдэк, москва