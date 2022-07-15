https://ria.ru/20220715/ukraina-1802647589.html
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР из РСЗО "Град"
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР из РСЗО "Град" - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР из РСЗО "Град"
Украинские войска за 3 минуты обстреляли из РСЗО "Град" Петровский район Донецка и Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:50
2022-07-15T11:50
2022-07-15T12:06
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за 3 минуты обстреляли из РСЗО "Град" Петровский район Донецка и Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
11:50 15.07.2022 (обновлено: 12:06 15.07.2022)
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР из РСЗО "Град"
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую из РСЗО "Град"