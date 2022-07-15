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В Мелитополе сообщили о задержании местного жителя, готовившего теракт - РИА Новости, 15.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802629591.html
В Мелитополе сообщили о задержании местного жителя, готовившего теракт
В Мелитополе сообщили о задержании местного жителя, готовившего теракт - РИА Новости, 15.07.2022
В Мелитополе сообщили о задержании местного жителя, готовившего теракт
Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт, у него изъяты самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов, сообщило МВД... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:52
2022-07-15T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт, у него изъяты самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов, сообщило МВД Запорожской области.В доме подозреваемого нашли два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами, три ручные гранаты Ф-1 с запалами, а также самодельное взрывное устройство (СВУ).Задержанный арестован, изъятое вооружение передано в экспертно-криминалистический центр, ведётся следствие. Уточняется, что злоумышленник даёт показания по поводу того, кем и с какой целью было изготовлено СВУ.
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в мире, мелитополь, украина, происшествия
10:52 15.07.2022 (обновлено: 11:02 15.07.2022)
 
В Мелитополе сообщили о задержании местного жителя, готовившего теракт

МВД Запорожской области: полиция Мелитополя задержала готовившего теракт местного жителя

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт, у него изъяты самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов, сообщило МВД Запорожской области.
"Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается ", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В доме подозреваемого нашли два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами, три ручные гранаты Ф-1 с запалами, а также самодельное взрывное устройство (СВУ).
Задержанный арестован, изъятое вооружение передано в экспертно-криминалистический центр, ведётся следствие. Уточняется, что злоумышленник даёт показания по поводу того, кем и с какой целью было изготовлено СВУ.
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