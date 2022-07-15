https://ria.ru/20220715/ukraina-1802629591.html

В Мелитополе сообщили о задержании местного жителя, готовившего теракт

В Мелитополе сообщили о задержании местного жителя, готовившего теракт - РИА Новости, 15.07.2022

В Мелитополе сообщили о задержании местного жителя, готовившего теракт

Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт, у него изъяты самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов, сообщило МВД... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:52

2022-07-15T10:52

2022-07-15T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт, у него изъяты самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов, сообщило МВД Запорожской области.В доме подозреваемого нашли два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами, три ручные гранаты Ф-1 с запалами, а также самодельное взрывное устройство (СВУ).Задержанный арестован, изъятое вооружение передано в экспертно-криминалистический центр, ведётся следствие. Уточняется, что злоумышленник даёт показания по поводу того, кем и с какой целью было изготовлено СВУ.

https://ria.ru/20220707/kherson-1800883581.html

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в мире, мелитополь, украина, происшествия