10:52 15.07.2022 (обновлено: 11:02 15.07.2022)
В Мелитополе сообщили о задержании местного жителя, готовившего теракт
МВД Запорожской области: полиция Мелитополя задержала готовившего теракт местного жителя
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт, у него изъяты самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов, сообщило МВД Запорожской области.
"Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается ", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В доме подозреваемого нашли два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами, три ручные гранаты Ф-1 с запалами, а также самодельное взрывное устройство (СВУ).
Задержанный арестован, изъятое вооружение передано в экспертно-криминалистический центр, ведётся следствие. Уточняется, что злоумышленник даёт показания по поводу того, кем и с какой целью было изготовлено СВУ.