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Уралец украл попавшую в ДТП машину, проезжая мимо на другом угнанном авто - РИА Новости, 15.07.2022
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Уралец украл попавшую в ДТП машину, проезжая мимо на другом угнанном авто
Уралец украл попавшую в ДТП машину, проезжая мимо на другом угнанном авто - РИА Новости, 15.07.2022
Уралец украл попавшую в ДТП машину, проезжая мимо на другом угнанном авто
Житель Свердловской области угнал находившийся в кювете после аварии BMW, который он заметил, проезжая мимо на другом украденном автомобиле, суд приговорил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:04
2022-07-15T10:04
происшествия
авто
екатеринбург
верхняя пышма
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Житель Свердловской области угнал находившийся в кювете после аварии BMW, который он заметил, проезжая мимо на другом украденном автомобиле, суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, 25 февраля водитель BMW, двигавшийся из Верхней Пышмы в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и съехал в кювет. Так как самостоятельно мужчина выехать не смог, он оставил автомобиль и пошел за помощью. В это время мимо на угнанном Peugeot проезжал обвиняемый, который решил похитить иномарку для реализации ее на запчасти или сдачи на металлолом. Для этого мужчина в социальных сетях заказал эвакуатор, который доставил BMW в Верхнюю Пышму.Уже в пункте назначения, как добавили в прокуратуре, у злоумышленника произошел конфликт с водителем манипулятора из-за стоимости услуги, во время которого на место прибыли сотрудники полиции, проводившие розыск по сообщению об угоне Peugeot. После установления всех обстоятельств произошедшего мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере."Верхнепышминский городской суд по совокупности преступлений назначил Андрею Поламарчуку наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года", - говорится в сообщении.
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екатеринбург
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происшествия, авто, екатеринбург, верхняя пышма, свердловская область
10:04 15.07.2022
 
Уралец украл попавшую в ДТП машину, проезжая мимо на другом угнанном авто

Житель Свердловской области получил пять лет за попытку украсть одну машину и угон другой

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Житель Свердловской области угнал находившийся в кювете после аварии BMW, который он заметил, проезжая мимо на другом украденном автомобиле, суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, 25 февраля водитель BMW, двигавшийся из Верхней Пышмы в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и съехал в кювет. Так как самостоятельно мужчина выехать не смог, он оставил автомобиль и пошел за помощью. В это время мимо на угнанном Peugeot проезжал обвиняемый, который решил похитить иномарку для реализации ее на запчасти или сдачи на металлолом. Для этого мужчина в социальных сетях заказал эвакуатор, который доставил BMW в Верхнюю Пышму.
Уже в пункте назначения, как добавили в прокуратуре, у злоумышленника произошел конфликт с водителем манипулятора из-за стоимости услуги, во время которого на место прибыли сотрудники полиции, проводившие розыск по сообщению об угоне Peugeot. После установления всех обстоятельств произошедшего мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере.
"Верхнепышминский городской суд по совокупности преступлений назначил Андрею Поламарчуку наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоЕкатеринбургВерхняя ПышмаСвердловская область
 
 
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