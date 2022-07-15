https://ria.ru/20220715/ugon-1802613363.html

Уралец украл попавшую в ДТП машину, проезжая мимо на другом угнанном авто

Уралец украл попавшую в ДТП машину, проезжая мимо на другом угнанном авто - РИА Новости, 15.07.2022

Уралец украл попавшую в ДТП машину, проезжая мимо на другом угнанном авто

Житель Свердловской области угнал находившийся в кювете после аварии BMW, который он заметил, проезжая мимо на другом украденном автомобиле, суд приговорил... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:04

2022-07-15T10:04

2022-07-15T10:04

происшествия

авто

екатеринбург

верхняя пышма

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Житель Свердловской области угнал находившийся в кювете после аварии BMW, который он заметил, проезжая мимо на другом украденном автомобиле, суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, 25 февраля водитель BMW, двигавшийся из Верхней Пышмы в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и съехал в кювет. Так как самостоятельно мужчина выехать не смог, он оставил автомобиль и пошел за помощью. В это время мимо на угнанном Peugeot проезжал обвиняемый, который решил похитить иномарку для реализации ее на запчасти или сдачи на металлолом. Для этого мужчина в социальных сетях заказал эвакуатор, который доставил BMW в Верхнюю Пышму.Уже в пункте назначения, как добавили в прокуратуре, у злоумышленника произошел конфликт с водителем манипулятора из-за стоимости услуги, во время которого на место прибыли сотрудники полиции, проводившие розыск по сообщению об угоне Peugeot. После установления всех обстоятельств произошедшего мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере."Верхнепышминский городской суд по совокупности преступлений назначил Андрею Поламарчуку наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211130/lokomotiv-1761377869.html

екатеринбург

верхняя пышма

свердловская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, екатеринбург, верхняя пышма, свердловская область