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Жителю Комсомольска-на-Амуре дали срок за убийство товарища ножкой от стола - РИА Новости, 15.07.2022
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Жителю Комсомольска-на-Амуре дали срок за убийство товарища ножкой от стола
Жителю Комсомольска-на-Амуре дали срок за убийство товарища ножкой от стола - РИА Новости, 15.07.2022
Жителю Комсомольска-на-Амуре дали срок за убийство товарища ножкой от стола
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 11 лет колонии за убийство товарища с помощью ножки от стола и вилки, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T05:29
2022-07-15T05:29
происшествия
комсомольск-на-амуре
россия
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре получил 11 лет колонии за убийство товарища с помощью ножки от стола и вилки, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.По данным следственного управления, в июле 2020 года двое знакомых в Комсомольске-на-Амуре распивали спиртное в квартире по Интернациональному проспекту. Мужчины повздорили и 40-летний гость стал избивать приятеля металлической ножкой от стола, нанеся не менее 90 ударов по телу, а также не менее семи раз ткнул оппонента вилкой. От полученных травм потерпевший скончался."Житель Комсомольска-на-Амуре признан виновным по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом присяжных заседателей в отношении подсудимого принят обвинительный вердикт. Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сообщает региональное СУ СК.Как уточнили в краевой прокуратуре, фигуранту дела вынесен приговор с учетом имеющейся судимости.
https://ria.ru/20220714/ubiystvo-1802395023.html
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск
05:29 15.07.2022
 
Жителю Комсомольска-на-Амуре дали срок за убийство товарища ножкой от стола

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 11 лет за убийство товарища ножкой от стола и вилкой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре получил 11 лет колонии за убийство товарища с помощью ножки от стола и вилки, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следственного управления, в июле 2020 года двое знакомых в Комсомольске-на-Амуре распивали спиртное в квартире по Интернациональному проспекту. Мужчины повздорили и 40-летний гость стал избивать приятеля металлической ножкой от стола, нанеся не менее 90 ударов по телу, а также не менее семи раз ткнул оппонента вилкой. От полученных травм потерпевший скончался.
"Житель Комсомольска-на-Амуре признан виновным по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом присяжных заседателей в отношении подсудимого принят обвинительный вердикт. Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сообщает региональное СУ СК.
Как уточнили в краевой прокуратуре, фигуранту дела вынесен приговор с учетом имеющейся судимости.
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ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровск
 
 
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