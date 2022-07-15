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В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля - РИА Новости, 15.07.2022
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Туризм
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В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля
В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля - РИА Новости, 15.07.2022
В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля
В турецком городе Айдын туриста, проживавшего в отеле в районе Эфелер, подозревают в краже из номера телевизора, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:06
2022-07-15T18:06
туризм
туризм
азербайджан
новости - туризм
отели
гостиницы
турция
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В турецком городе Айдын туриста, проживавшего в отеле в районе Эфелер, подозревают в краже из номера телевизора, сообщает Turizm Aktuel.Путешественник из Азербайджана провел ночь в королевском люксе. После того, как утром он выписался из гостиницы, сотрудники пришли убирать комнату и обнаружили пропажу телевизора.Изучая записи с камер видеонаблюдения, работники отеля посчитали, что постоялец вынес аппаратуру в чемодане.Представители гостиницы пожаловались в полицию. Ведется расследование.
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туризм, азербайджан, новости - туризм, отели, гостиницы, турция
18:06 15.07.2022
 
В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля

В Турции азербайджанского туриста подозревают в краже телевизора при выезде из гостиницы

© Фото : Анна ШамаховаЗакат в Мармарисе
Закат в Мармарисе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В турецком городе Айдын туриста, проживавшего в отеле в районе Эфелер, подозревают в краже из номера телевизора, сообщает Turizm Aktuel.
Путешественник из Азербайджана провел ночь в королевском люксе. После того, как утром он выписался из гостиницы, сотрудники пришли убирать комнату и обнаружили пропажу телевизора.
Изучая записи с камер видеонаблюдения, работники отеля посчитали, что постоялец вынес аппаратуру в чемодане.
Представители гостиницы пожаловались в полицию. Ведется расследование.
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