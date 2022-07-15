https://ria.ru/20220715/turtsiya-1802808137.html
В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля
В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля - РИА Новости, 15.07.2022
В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля
В турецком городе Айдын туриста, проживавшего в отеле в районе Эфелер, подозревают в краже из номера телевизора, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:06
2022-07-15T18:06
2022-07-15T18:06
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В турецком городе Айдын туриста, проживавшего в отеле в районе Эфелер, подозревают в краже из номера телевизора, сообщает Turizm Aktuel.Путешественник из Азербайджана провел ночь в королевском люксе. После того, как утром он выписался из гостиницы, сотрудники пришли убирать комнату и обнаружили пропажу телевизора.Изучая записи с камер видеонаблюдения, работники отеля посчитали, что постоялец вынес аппаратуру в чемодане.Представители гостиницы пожаловались в полицию. Ведется расследование.
https://ria.ru/20220707/turtsiya-1800724187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, азербайджан, новости - туризм, отели, гостиницы, турция
В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля
В Турции азербайджанского туриста подозревают в краже телевизора при выезде из гостиницы