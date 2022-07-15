https://ria.ru/20220715/turtsiya-1802808137.html

В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля

В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля - РИА Новости, 15.07.2022

В Турции туриста подозревают в краже телевизора из номера отеля

В турецком городе Айдын туриста, проживавшего в отеле в районе Эфелер, подозревают в краже из номера телевизора, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:06

2022-07-15T18:06

2022-07-15T18:06

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В турецком городе Айдын туриста, проживавшего в отеле в районе Эфелер, подозревают в краже из номера телевизора, сообщает Turizm Aktuel.Путешественник из Азербайджана провел ночь в королевском люксе. После того, как утром он выписался из гостиницы, сотрудники пришли убирать комнату и обнаружили пропажу телевизора.Изучая записи с камер видеонаблюдения, работники отеля посчитали, что постоялец вынес аппаратуру в чемодане.Представители гостиницы пожаловались в полицию. Ведется расследование.

https://ria.ru/20220707/turtsiya-1800724187.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, азербайджан, новости - туризм, отели, гостиницы, турция