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На Ставрополье определили туроператоров по путешествиям для школьников - РИА Новости, 15.07.2022
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На Ставрополье определили туроператоров по путешествиям для школьников
На Ставрополье определили туроператоров по путешествиям для школьников - РИА Новости, 15.07.2022
На Ставрополье определили туроператоров по путешествиям для школьников
В Ставропольском крае на основе конкурсного отбора определили четырех туроператоров, которые проведут путешествия для 2500 ставропольских детей, сообщает... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:33
2022-07-15T15:33
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. В Ставропольском крае на основе конкурсного отбора определили четырех туроператоров, которые проведут путешествия для 2500 ставропольских детей, сообщает краевое министерство туризма.Запуск туров запланирован на третью декаду июля этого года.Экскурсионные туры для школьников будут организованы в рамках регпроекта Ставропольского края "Повышение доступности туристских продуктов (Ставропольский край)" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Это пилотный проект, в который отобраны всего 18 регионов-участников, в том числе и Ставропольский край.Кроме краевого Минтуризма в его реализации принимают участие краевые министерства образования, культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения и органы местного самоуправления."Задача проекта - повышение доступности туристских продуктов среди учащихся 5-9 классов двух категорий. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. А также победители и призеры олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований международного, всероссийского, межрегионального и краевого уровней", - говорится в сообщении ведомства.Благодаря социальному сертификату, школьники смогут путешествовать по территории края без привлечения денежных средств родителей или опекунов.Четыре лучших туроператора из Пятигорска и Ставрополя займутся организацией экскурсионных детских туров. Все имеют большой опыт работы с детскими группами и формируют свои турпродукты по интересам: культура, история, профессиональная ориентация подрастающего поколения и т.д."Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить детей интересным, качественным турпродуктом, который позволит им увидеть те удивительные уголки родного края, в которых они еще не были. Сертификат дает ребенку право на одну поездку по одному выбранному туру. Личные средства ребята могут брать по желанию – на сувениры или мороженое" - отметил глава краевого Минтуризма Александр Сысоев.
https://ria.ru/20220601/shkolniki-1792366029.html
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ставропольский край, пятигорск, ставрополь, туризм, новости - туризм
15:33 15.07.2022
 

На Ставрополье определили туроператоров по путешествиям для школьников

© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкЗнак "Я люблю Ставрополь"
Знак Я люблю Ставрополь - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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СТАВРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. В Ставропольском крае на основе конкурсного отбора определили четырех туроператоров, которые проведут путешествия для 2500 ставропольских детей, сообщает краевое министерство туризма.
Запуск туров запланирован на третью декаду июля этого года.
Экскурсионные туры для школьников будут организованы в рамках регпроекта Ставропольского края "Повышение доступности туристских продуктов (Ставропольский край)" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Это пилотный проект, в который отобраны всего 18 регионов-участников, в том числе и Ставропольский край.
Кроме краевого Минтуризма в его реализации принимают участие краевые министерства образования, культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения и органы местного самоуправления.
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"Задача проекта - повышение доступности туристских продуктов среди учащихся 5-9 классов двух категорий. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. А также победители и призеры олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований международного, всероссийского, межрегионального и краевого уровней", - говорится в сообщении ведомства.
Благодаря социальному сертификату, школьники смогут путешествовать по территории края без привлечения денежных средств родителей или опекунов.
Четыре лучших туроператора из Пятигорска и Ставрополя займутся организацией экскурсионных детских туров. Все имеют большой опыт работы с детскими группами и формируют свои турпродукты по интересам: культура, история, профессиональная ориентация подрастающего поколения и т.д.
"Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить детей интересным, качественным турпродуктом, который позволит им увидеть те удивительные уголки родного края, в которых они еще не были. Сертификат дает ребенку право на одну поездку по одному выбранному туру. Личные средства ребята могут брать по желанию – на сувениры или мороженое" - отметил глава краевого Минтуризма Александр Сысоев.
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