https://ria.ru/20220715/tovarooborot-1802668617.html

Товарооборот России и КНР может достичь 200 миллиардов долларов

Товарооборот России и КНР может достичь 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 15.07.2022

Товарооборот России и КНР может достичь 200 миллиардов долларов

Товарооборот России и Китая по итогам года может достичь отметки в 200 миллиардов долларов, это вполне реально, особенно при дальнейшем росте цен на товары... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:49

2022-07-15T12:49

2022-07-15T12:49

экономика

китай

россия

пекин

си цзиньпин

дмитрий песков

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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Товарооборот России и Китая по итогам года может достичь отметки в 200 миллиардов долларов, это вполне реально, особенно при дальнейшем росте цен на товары минеральной группы, заявил РИА Новости в пятницу временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев.По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2022 года вырос на 27,2% и составил 80,675 миллиарда долларов. Китай за отчетный период привез в Россию товаров на 29,55 миллиарда долларов - рост по сравнению с первым полугодием 2021 года на 2,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,2%, составив 51,125 миллиарда долларов."Действительно, мы наблюдаем растущую диспропорцию ввоза и вывоза. Не секрет, что существенную долю двустороннего товарооборота формируют товары энергетической группы, их цены в последние месяцы значительно отличаются от тех показателей, что мы привыкли видеть", - заявил дипломат на вопрос о том, чем обусловлена такая разница торгового баланса двух стран.Кроме того, добавил он, "увеличиваются и физические объемы поставок, здесь речь, прежде всего, о поставках природного газа – российско-китайский газопровод поступательно выходит на показатели проектной мощности"."Важно отметить, что российский экспорт в Китай не ограничивается энергосырьем, мы развиваем и другие товарные направления, одно из наших главных достижений – поставки сельскохозяйственной и пищевой продукции", - подчеркнул Желоховцев."Достижение отметки в 200 миллиардов долларов по итогам года может быть реальным, особенно в случае дальнейшего роста цен на товары минеральной группы", - заявил дипломат.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20220715/gaz-1802652845.html

https://ria.ru/20220711/neft-1801603680.html

https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html

китай

россия

пекин

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, китай, россия, пекин, си цзиньпин, дмитрий песков