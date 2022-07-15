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Товарооборот России и КНР может достичь 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 15.07.2022
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Товарооборот России и КНР может достичь 200 миллиардов долларов
Товарооборот России и КНР может достичь 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 15.07.2022
Товарооборот России и КНР может достичь 200 миллиардов долларов
Товарооборот России и Китая по итогам года может достичь отметки в 200 миллиардов долларов, это вполне реально, особенно при дальнейшем росте цен на товары... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:49
2022-07-15T12:49
экономика
китай
россия
пекин
си цзиньпин
дмитрий песков
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Товарооборот России и Китая по итогам года может достичь отметки в 200 миллиардов долларов, это вполне реально, особенно при дальнейшем росте цен на товары минеральной группы, заявил РИА Новости в пятницу временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев.По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2022 года вырос на 27,2% и составил 80,675 миллиарда долларов. Китай за отчетный период привез в Россию товаров на 29,55 миллиарда долларов - рост по сравнению с первым полугодием 2021 года на 2,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,2%, составив 51,125 миллиарда долларов."Действительно, мы наблюдаем растущую диспропорцию ввоза и вывоза. Не секрет, что существенную долю двустороннего товарооборота формируют товары энергетической группы, их цены в последние месяцы значительно отличаются от тех показателей, что мы привыкли видеть", - заявил дипломат на вопрос о том, чем обусловлена такая разница торгового баланса двух стран.Кроме того, добавил он, "увеличиваются и физические объемы поставок, здесь речь, прежде всего, о поставках природного газа – российско-китайский газопровод поступательно выходит на показатели проектной мощности"."Важно отметить, что российский экспорт в Китай не ограничивается энергосырьем, мы развиваем и другие товарные направления, одно из наших главных достижений – поставки сельскохозяйственной и пищевой продукции", - подчеркнул Желоховцев."Достижение отметки в 200 миллиардов долларов по итогам года может быть реальным, особенно в случае дальнейшего роста цен на товары минеральной группы", - заявил дипломат.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
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экономика, китай, россия, пекин, си цзиньпин, дмитрий песков
12:49 15.07.2022
 
Товарооборот России и КНР может достичь 200 миллиардов долларов

Дипломат Желоховцев: товарооборот России и КНР может достичь 200 миллиардов долларов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Товарооборот России и Китая по итогам года может достичь отметки в 200 миллиардов долларов, это вполне реально, особенно при дальнейшем росте цен на товары минеральной группы, заявил РИА Новости в пятницу временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2022 года вырос на 27,2% и составил 80,675 миллиарда долларов. Китай за отчетный период привез в Россию товаров на 29,55 миллиарда долларов - рост по сравнению с первым полугодием 2021 года на 2,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,2%, составив 51,125 миллиарда долларов.
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"Действительно, мы наблюдаем растущую диспропорцию ввоза и вывоза. Не секрет, что существенную долю двустороннего товарооборота формируют товары энергетической группы, их цены в последние месяцы значительно отличаются от тех показателей, что мы привыкли видеть", - заявил дипломат на вопрос о том, чем обусловлена такая разница торгового баланса двух стран.
Кроме того, добавил он, "увеличиваются и физические объемы поставок, здесь речь, прежде всего, о поставках природного газа – российско-китайский газопровод поступательно выходит на показатели проектной мощности".
"Важно отметить, что российский экспорт в Китай не ограничивается энергосырьем, мы развиваем и другие товарные направления, одно из наших главных достижений – поставки сельскохозяйственной и пищевой продукции", - подчеркнул Желоховцев.
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"Достижение отметки в 200 миллиардов долларов по итогам года может быть реальным, особенно в случае дальнейшего роста цен на товары минеральной группы", - заявил дипломат.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
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