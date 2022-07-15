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Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 15.07.2022
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Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов
Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 15.07.2022
Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Вертолет и ко"*, учрежденное... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:23
2022-07-15T17:26
алексей пивоваров
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
иноагенты
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Вертолет и ко"*, учрежденное журналистом Алексеем Пивоваровым*, также состоящим в данном перечне, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 15 июля в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Вертолет и ко"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Пивоваровым А.В.*" – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении Пивоваровым требований закона, установленных для тех, кто включен в реестр.Согласно закону о СМИ, создающие организации иноагенты обязаны уведомлять об этом Минюст, а сама организация подлежит включению в соответствующий перечень.Сам Пивоваров* был включен в реестр СМИ-иноагентов 3 июня.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220715/rozysk-1802665598.html
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алексей пивоваров, общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, иноагенты
17:23 15.07.2022 (обновлено: 17:26 15.07.2022)
 
Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес компанию "Вертолет и ко" журналиста Алексея Пивоварова в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Вертолет и ко"*, учрежденное журналистом Алексеем Пивоваровым*, также состоящим в данном перечне, сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 15 июля в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Вертолет и ко"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Пивоваровым А.В.*" – говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении Пивоваровым требований закона, установленных для тех, кто включен в реестр.
Согласно закону о СМИ, создающие организации иноагенты обязаны уведомлять об этом Минюст, а сама организация подлежит включению в соответствующий перечень.
Сам Пивоваров* был включен в реестр СМИ-иноагентов 3 июня.
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