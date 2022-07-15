https://ria.ru/20220715/smi-inoagent-1802811661.html

Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов

Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 15.07.2022

Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Вертолет и ко"*, учрежденное... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:23

2022-07-15T17:23

2022-07-15T17:26

алексей пивоваров

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

иноагенты

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Вертолет и ко"*, учрежденное журналистом Алексеем Пивоваровым*, также состоящим в данном перечне, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 15 июля в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Вертолет и ко"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Пивоваровым А.В.*" – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении Пивоваровым требований закона, установленных для тех, кто включен в реестр.Согласно закону о СМИ, создающие организации иноагенты обязаны уведомлять об этом Минюст, а сама организация подлежит включению в соответствующий перечень.Сам Пивоваров* был включен в реестр СМИ-иноагентов 3 июня.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220715/rozysk-1802665598.html

https://ria.ru/20220715/inoagenty-1802595412.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алексей пивоваров, общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, иноагенты