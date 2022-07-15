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Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 15.07.2022
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Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 15.07.2022
Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T22:10
2022-07-15T22:10
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике капитан первого ранга Евгений Герасимов."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, Латакия – один обстрел", - сказал Герасимов.Он добавил, что в Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами, ранен один сирийский военный.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, алеппо, латакия (город)
22:10 15.07.2022
 
Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии

Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

© Фото : SANAТанк на улице в сирийской провинции Идлиб
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : SANA
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике капитан первого ранга Евгений Герасимов.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, Латакия – один обстрел", - сказал Герасимов.
Он добавил, что в Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами, ранен один сирийский военный.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 16:39
Минобороны США сообщило о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии
 
В миреАлеппоЛатакия (город)
 
 
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