https://ria.ru/20220715/siriya-1802875016.html

Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии

Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 15.07.2022

Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T22:10

2022-07-15T22:10

2022-07-15T22:10

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике капитан первого ранга Евгений Герасимов."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, Латакия – один обстрел", - сказал Герасимов.Он добавил, что в Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами, ранен один сирийский военный.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220712/ig-1802018327.html

алеппо

латакия (город)

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в мире, алеппо, латакия (город)