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Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 15.07.2022
Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T22:10
2022-07-15T22:10
2022-07-15T22:10
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике капитан первого ранга Евгений Герасимов."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, Латакия – один обстрел", - сказал Герасимов.Он добавил, что в Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами, ранен один сирийский военный.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, алеппо, латакия (город)
Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии