https://ria.ru/20220715/selkhozproduktsiya-1802703782.html

Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины

Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 15.07.2022

Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины

Россия предложила меры по использованию портов Украины для вывоза сельхозпродукции, но исключающие поставки оружия Киеву и возможность провокаций, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:52

2022-07-15T13:52

2022-07-15T15:09

россия

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украина

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в мире

игорь конашенков

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия предложила меры по использованию портов Украины для вывоза сельхозпродукции, но исключающие поставки оружия Киеву и возможность провокаций, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Тринадцатого июля в городе Стамбуле прошли четырехсторонние консультации представителей ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции. Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключая использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также меры по недопущению провокаций", — сказали в ведомстве.Там добавили, что эти предложения "в основном поддержаны участниками консультаций"."В ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", — добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220715/zerno-1802588101.html

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Владимир Лаврентьев

россия, оон, украина, стамбул, турция, в мире, игорь конашенков