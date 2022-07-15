Рейтинг@Mail.ru
Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/selkhozproduktsiya-1802703782.html
Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины
Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 15.07.2022
Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины
Россия предложила меры по использованию портов Украины для вывоза сельхозпродукции, но исключающие поставки оружия Киеву и возможность провокаций, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:52
2022-07-15T15:09
россия
оон
украина
стамбул
турция
в мире
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540841_0:142:3078:1873_1920x0_80_0_0_a8f723b43f0674b159d4dd31f3dd3524.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия предложила меры по использованию портов Украины для вывоза сельхозпродукции, но исключающие поставки оружия Киеву и возможность провокаций, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Тринадцатого июля в городе Стамбуле прошли четырехсторонние консультации представителей ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции. Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключая использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также меры по недопущению провокаций", — сказали в ведомстве.Там добавили, что эти предложения "в основном поддержаны участниками консультаций"."В ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", — добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220715/zerno-1802588101.html
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802579364.html
россия
украина
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540841_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_58ac7534c2f50bbb2bb6412c1b863dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, украина, стамбул, турция, в мире, игорь конашенков
13:52 15.07.2022 (обновлено: 15:09 15.07.2022)
 
Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины

Минобороны исключило поставку оружия Украине по маршрутам вывоза сельхозпродукции

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия предложила меры по использованию портов Украины для вывоза сельхозпродукции, но исключающие поставки оружия Киеву и возможность провокаций, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Тринадцатого июля в городе Стамбуле прошли четырехсторонние консультации представителей ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции. Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключая использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также меры по недопущению провокаций", — сказали в ведомстве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
04:03
Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок
Там добавили, что эти предложения "в основном поддержаны участниками консультаций".
"В ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", — добавили в Минобороны.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 23:22
Три украинских порта разблокируют для перевозки зерна, заявили в Раде
 
РоссияООНУкраинаСтамбулТурцияВ миреИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала