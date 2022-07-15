https://ria.ru/20220715/selkhozproduktsiya-1802703782.html
Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины
Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 15.07.2022
Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины
Россия предложила меры по использованию портов Украины для вывоза сельхозпродукции, но исключающие поставки оружия Киеву и возможность провокаций, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:52
2022-07-15T13:52
2022-07-15T15:09
россия
оон
украина
стамбул
турция
в мире
игорь конашенков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия предложила меры по использованию портов Украины для вывоза сельхозпродукции, но исключающие поставки оружия Киеву и возможность провокаций, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Тринадцатого июля в городе Стамбуле прошли четырехсторонние консультации представителей ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции. Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключая использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также меры по недопущению провокаций", — сказали в ведомстве.Там добавили, что эти предложения "в основном поддержаны участниками консультаций"."В ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", — добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220715/zerno-1802588101.html
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802579364.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, оон, украина, стамбул, турция, в мире, игорь конашенков
13:52 15.07.2022 (обновлено: 15:09 15.07.2022)
Минобороны раскрыло детали соглашения по вывозу сельхозпродукции с Украины
Минобороны исключило поставку оружия Украине по маршрутам вывоза сельхозпродукции