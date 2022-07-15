https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802787651.html

ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией

ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией - РИА Новости, 15.07.2022

ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией

Санкции Евросоюза не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, заявляет Еврокомиссия. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:43

2022-07-15T16:43

2022-07-15T16:50

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, заявляет Еврокомиссия.ЕК в пятницу предложила новый пакет мер для поддержания и повышения эффективности шести пакетов санкций ЕС против России, отмечается в ее пресс-релизе.Среди прочего, "в пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией", говорится в сообщении.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220714/gretsiya-1802422580.html

https://ria.ru/20220715/elektroenergiya-1802642228.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, сша, украина, россия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии