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ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией - РИА Новости, 15.07.2022
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ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией
ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией - РИА Новости, 15.07.2022
ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией
Санкции Евросоюза не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, заявляет Еврокомиссия. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:43
2022-07-15T16:50
в мире
евросоюз
еврокомиссия
сша
украина
россия
владимир путин
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, заявляет Еврокомиссия.ЕК в пятницу предложила новый пакет мер для поддержания и повышения эффективности шести пакетов санкций ЕС против России, отмечается в ее пресс-релизе.Среди прочего, "в пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией", говорится в сообщении.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20220714/gretsiya-1802422580.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, сша, украина, россия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии
16:43 15.07.2022 (обновлено: 16:50 15.07.2022)
 
ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией

ЕК: санкции ЕС не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, заявляет Еврокомиссия.
ЕК в пятницу предложила новый пакет мер для поддержания и повышения эффективности шести пакетов санкций ЕС против России, отмечается в ее пресс-релизе.
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Среди прочего, "в пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией", говорится в сообщении.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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