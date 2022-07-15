https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802787651.html
ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией
ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией - РИА Новости, 15.07.2022
ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией
Санкции Евросоюза не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, заявляет Еврокомиссия. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:43
2022-07-15T16:43
2022-07-15T16:50
в мире
евросоюз
еврокомиссия
сша
украина
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, заявляет Еврокомиссия.ЕК в пятницу предложила новый пакет мер для поддержания и повышения эффективности шести пакетов санкций ЕС против России, отмечается в ее пресс-релизе.Среди прочего, "в пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией", говорится в сообщении.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20220714/gretsiya-1802422580.html
https://ria.ru/20220715/elektroenergiya-1802642228.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, еврокомиссия, сша, украина, россия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии
16:43 15.07.2022 (обновлено: 16:50 15.07.2022)
ЕК исключила из санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией
ЕК: санкции ЕС не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией с Россией