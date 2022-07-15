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Главы МИД стран ЕС обсудят антироссийские санкции 18 июля, сообщил источник - РИА Новости, 15.07.2022
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Главы МИД стран ЕС обсудят антироссийские санкции 18 июля, сообщил источник
Главы МИД стран ЕС обсудят антироссийские санкции 18 июля, сообщил источник - РИА Новости, 15.07.2022
Главы МИД стран ЕС обсудят антироссийские санкции 18 июля, сообщил источник
Главы МИД стран ЕС на своем совещании 18 июля обсудят санкции против России, а также дальнейшую помощь Украине, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:31
2022-07-15T15:31
в мире
владимир путин
украина
донбасс
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на своем совещании 18 июля обсудят санкции против России, а также дальнейшую помощь Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Я рассчитываю, что министры обсудят дальнейшую поддержку Украины… Санкции против России стоят в повестке. Мы в настоящее время работаем над рядом мер", - сообщил онРанее сообщалось, что ЕС обсуждает пятый транш военной поддержки Украины в размере 500 миллионов евро, общая сумма финансирования ЕС на вооружение Украины может таким образом достичь 2,5 миллиарда евро.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. На сегодняшний день приняты уже шесть санкционных пакетов.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220715/ssha-1802739767.html
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в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, евросоюз
15:31 15.07.2022
 
Главы МИД стран ЕС обсудят антироссийские санкции 18 июля, сообщил источник

Источник: главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России и помощь Украине 18 июля

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкФлаги ЕС и России
Флаги ЕС и России - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на своем совещании 18 июля обсудят санкции против России, а также дальнейшую помощь Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Я рассчитываю, что министры обсудят дальнейшую поддержку Украины… Санкции против России стоят в повестке. Мы в настоящее время работаем над рядом мер", - сообщил он
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Эксперт рассказал, почему США ослабили санкции против России
Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает пятый транш военной поддержки Украины в размере 500 миллионов евро, общая сумма финансирования ЕС на вооружение Украины может таким образом достичь 2,5 миллиарда евро.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. На сегодняшний день приняты уже шесть санкционных пакетов.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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