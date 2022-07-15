https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802697044.html

Испанский банк из-за санкций отклоняет переводы пенсий из России

Испанский банк из-за санкций отклоняет переводы пенсий из России - РИА Новости, 15.07.2022

Испанский банк из-за санкций отклоняет переводы пенсий из России

Один из крупнейших испанских банков CaixaBank из-за введенных против РФ санкций отклоняет пенсионные переводы из России, предназначенные в том числе для "детей... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:41

2022-07-15T13:41

2022-07-15T13:41

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испания

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Один из крупнейших испанских банков CaixaBank из-за введенных против РФ санкций отклоняет пенсионные переводы из России, предназначенные в том числе для "детей войны", эвакуированных в СССР во время Гражданской войны в Испании, сообщает испанская газета País."(Принимать такие переводы - ред.) запрещено санкциями, введенными ЕС в отношении России (после начала спецоперации на Украине). Эти переводы осуществляются российским государственным органом, такие операции официально запрещены в виду санкций", - приводит издание слова официального представителя CaixaBank.В качестве примера издание приводит историю трех женщин. Одна из них, "ребенок войны" Онорина Фернандес, покинула Испанию в 1937 году во время Гражданской войны и до 1991 прожила в СССР, работая медсестрой, а затем вернулась на родину. После начала спецоперации на Украине она перестала получать пенсионные переводы из России."Россия выплачивает мне пенсию в размере около 550 евро в три месяца, и, как и другим детям войны, испанская система социального обеспечения доплачивает до минимальной пенсии (689 евро в месяц)", - объясняет 97-летняя Онорина.Ещё одна испанка Лина Посуэло, покинувшая Испанию в 1939 году и вернувшаяся на родину в 1992 году, оказалась в такой же ситуации. Она пыталась подать жалобу в отделение CaixaBank, но её не приняли. В ответном письме сообщалось, что "транзакция, о которой идёт речь (о ее российской пенсии в апреле, мае и июне), не соответствует текущим критериям".Как пишет издание, решение CaixaBank затронуло примерно пятьдесят человек, - это не только "дети войны". Так, Людмила Романовская, которая родилась в России и уже 15 лет живет в Мадриде, тоже не получает пенсию. Она также рассматривает возможность обращения в суд.При этом отмечается, что речь идет только о CaixaBank, так как другие крупные испанские банки, в частности BBVA и Santander, продолжают принимать переводы из России. "Речь идёт о гражданах Испании, и мы не думаем, что санкции их затрагивают", - заявил представитель BBVA.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220715/mid-1802655027.html

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802639933.html

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владимир путин, россия, испания, украина, евросоюз