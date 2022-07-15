https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802630033.html

Российский рынок электроники не ощутит канадских санкций, заявил эксперт

Российский рынок электроники не ощутит канадских санкций, заявил эксперт - РИА Новости, 15.07.2022

Российский рынок электроники не ощутит канадских санкций, заявил эксперт

Новые санкции со стороны Канады в отношении производства компьютеров и электроники никак не повлияют на Россию, ведь страна не является ключевым игроком на этом РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:53

2022-07-15T10:53

2022-07-15T10:55

технологии

россия

канада

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новые санкции со стороны Канады в отношении производства компьютеров и электроники никак не повлияют на Россию, ведь страна не является ключевым игроком на этом рынке, поделился мнением с РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.Ранее в пятницу Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине. В санкционный список также попали производство компьютеров, электроники, оптики."Не думаю, что здесь есть какая-то существенная новизна или какие-то новые опасности для экономики России в связи с этими санкциями по части электроники, компьютеров, поскольку Канада не является каким-то ключевым участником мирового рынка производства компьютеров, да и электроники тоже. Может быть, какие-то позиции чувствительны и где-то использовались в России, но, в принципе, по сравнению с американскими запретами - это абсолютно ни о чем", - отметил эксперт.Бойко добавил, что Канада для российской экономики не такой значимый участник цепочки поставки. "Проще говоря, я не очень представляю, что мы там покупали по части производства компьютеров", - прокомментировал агентству эксперт.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802588417.html

https://ria.ru/20220714/mid-1802580511.html

россия

канада

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технологии, россия, канада, санкции в отношении россии