Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок электроники не ощутит канадских санкций, заявил эксперт - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802630033.html
Российский рынок электроники не ощутит канадских санкций, заявил эксперт
Российский рынок электроники не ощутит канадских санкций, заявил эксперт - РИА Новости, 15.07.2022
Российский рынок электроники не ощутит канадских санкций, заявил эксперт
Новые санкции со стороны Канады в отношении производства компьютеров и электроники никак не повлияют на Россию, ведь страна не является ключевым игроком на этом РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:53
2022-07-15T10:55
технологии
россия
канада
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/78086/47/780864747_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_ab4a923aec638325790396a055be7ee1.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новые санкции со стороны Канады в отношении производства компьютеров и электроники никак не повлияют на Россию, ведь страна не является ключевым игроком на этом рынке, поделился мнением с РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.Ранее в пятницу Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине. В санкционный список также попали производство компьютеров, электроники, оптики."Не думаю, что здесь есть какая-то существенная новизна или какие-то новые опасности для экономики России в связи с этими санкциями по части электроники, компьютеров, поскольку Канада не является каким-то ключевым участником мирового рынка производства компьютеров, да и электроники тоже. Может быть, какие-то позиции чувствительны и где-то использовались в России, но, в принципе, по сравнению с американскими запретами - это абсолютно ни о чем", - отметил эксперт.Бойко добавил, что Канада для российской экономики не такой значимый участник цепочки поставки. "Проще говоря, я не очень представляю, что мы там покупали по части производства компьютеров", - прокомментировал агентству эксперт.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802588417.html
https://ria.ru/20220714/mid-1802580511.html
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/78086/47/780864747_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_77a97491f1f9cb30210e3cfc445fa4c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, канада, санкции в отношении россии
10:53 15.07.2022 (обновлено: 10:55 15.07.2022)
 
Российский рынок электроники не ощутит канадских санкций, заявил эксперт

Аналитик MForum Analytics Бойко: санкции Канады не повлияют на рынок электроники в России

© Fotolia / Santiago CornejoПокупка в интернете
Покупка в интернете - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Fotolia / Santiago Cornejo
Покупка в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новые санкции со стороны Канады в отношении производства компьютеров и электроники никак не повлияют на Россию, ведь страна не является ключевым игроком на этом рынке, поделился мнением с РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.
Ранее в пятницу Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине. В санкционный список также попали производство компьютеров, электроники, оптики.
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
04:05
Канада расширила санкции против России
"Не думаю, что здесь есть какая-то существенная новизна или какие-то новые опасности для экономики России в связи с этими санкциями по части электроники, компьютеров, поскольку Канада не является каким-то ключевым участником мирового рынка производства компьютеров, да и электроники тоже. Может быть, какие-то позиции чувствительны и где-то использовались в России, но, в принципе, по сравнению с американскими запретами - это абсолютно ни о чем", - отметил эксперт.
Бойко добавил, что Канада для российской экономики не такой значимый участник цепочки поставки. "Проще говоря, я не очень представляю, что мы там покупали по части производства компьютеров", - прокомментировал агентству эксперт.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 23:42
МИД России: односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией
 
ТехнологииРоссияКанадаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала