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Эксперты рассказали, почему дешевых авиабилетов в Европу больше не будет - РИА Новости, 15.07.2022
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Эксперты рассказали, почему дешевых авиабилетов в Европу больше не будет
Эксперты рассказали, почему дешевых авиабилетов в Европу больше не будет - РИА Новости, 15.07.2022
Эксперты рассказали, почему дешевых авиабилетов в Европу больше не будет
Туроператоры рассказали, почему путешественникам больше не стоит рассчитывать на дешевые авиабилеты, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:25
2022-07-15T16:30
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новости - туризм
европа
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ryanair
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, почему путешественникам больше не стоит рассчитывать на дешевые авиабилеты, сообщает АТОР.О ценах за перелет по Европе стоимостью от семи до 40 евро придется забыть, утверждают аналитики Allianz Trade. В ходе исследования они выяснили, что из-за накопившихся проблем у авиакомпаний просто нет другого выхода, как повышать цены на билеты.Стоимость авиакеросина с начала года почти удвоилась (рост составил 89 процентов). В целях экономии перевозчики вынуждены оптимизировать расписание и отменять рейсы.Второй фактор — это постепенный переход на считающееся более экологичным топливо со специальными добавками. Оно дороже обычного в 2,5 раза.Третий фактор — необходимость обновления авиапарка в условиях повышения кредитных ставок, увеличения зарплаты персоналу и роста расходов на обслуживание в аэропортах.По данным аналитиков, цены на авиабилеты вырастут еще на 21 процент только в 2022 году, что сделает как внутренние, так и международные перелеты намного дороже, чем сейчас.Эксперты прогнозируют, что к 2025 году средняя стоимость билетов на бюджетные рейсы вырастет на 50 процентов: они не будут ниже 50-60 евро.
https://ria.ru/20220713/turtsiya-1802153418.html
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16:25 15.07.2022 (обновлено: 16:30 15.07.2022)
 
Эксперты рассказали, почему дешевых авиабилетов в Европу больше не будет

АТОР: путешественникам больше не стоит рассчитывать на дешевые авиабилеты в Европу

© Depositphotos / luengo_uaДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Depositphotos / luengo_ua
Девушка в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, почему путешественникам больше не стоит рассчитывать на дешевые авиабилеты, сообщает АТОР.
О ценах за перелет по Европе стоимостью от семи до 40 евро придется забыть, утверждают аналитики Allianz Trade. В ходе исследования они выяснили, что из-за накопившихся проблем у авиакомпаний просто нет другого выхода, как повышать цены на билеты.
Стоимость авиакеросина с начала года почти удвоилась (рост составил 89 процентов). В целях экономии перевозчики вынуждены оптимизировать расписание и отменять рейсы.
Второй фактор — это постепенный переход на считающееся более экологичным топливо со специальными добавками. Оно дороже обычного в 2,5 раза.
Третий фактор — необходимость обновления авиапарка в условиях повышения кредитных ставок, увеличения зарплаты персоналу и роста расходов на обслуживание в аэропортах.
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По данным аналитиков, цены на авиабилеты вырастут еще на 21 процент только в 2022 году, что сделает как внутренние, так и международные перелеты намного дороже, чем сейчас.
Эксперты прогнозируют, что к 2025 году средняя стоимость билетов на бюджетные рейсы вырастет на 50 процентов: они не будут ниже 50-60 евро.
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