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В Дагестане ученикам с заслугами в учебе вручили денежные сертификаты
В Дагестане ученикам с заслугами в учебе вручили денежные сертификаты - РИА Новости, 15.07.2022
В Дагестане ученикам с заслугами в учебе вручили денежные сертификаты
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил сертификаты на 100 тысяч рублей победителям и призёрам всероссийских олимпиад, выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, и... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:53
2022-07-15T16:53
2022-07-15T16:54
республика дагестан
общество
образование - общество
сергей меликов
единый государственный экзамен (егэ)
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МАХАЧКАЛА, 15 июл — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил сертификаты на 100 тысяч рублей победителям и призёрам всероссийских олимпиад, выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, и их наставникам, сообщила пресс-служба главы региона."За любой победой стоит немало сомнений, ошибок и неудач. Важно не отступать, не опускать руки и никогда не сдаваться. В науке, искусстве, спорте нужно верить в собственные силы. Мы, взрослые, будем рядом и будем работать для вас и вместе с вами на благо Родины. Я верю в успех каждого из вас. Новых вам побед и свершений", – обратился Меликов к собравшимся.В минобрнауки Дагестана уточнили РИА Новости, что сертификаты на 100 тысяч рублей получили 30 стобалльников, три призёра Всероссийской олимпиады школьников, победитель трех перечневых олимпиад I уровня, а также три педагога.
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РИА Новости
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общество, образование - общество, сергей меликов, единый государственный экзамен (егэ)
16:53 15.07.2022 (обновлено: 16:54 15.07.2022)
В Дагестане ученикам с заслугами в учебе вручили денежные сертификаты
Глава Дагестана вручил отличившимся ученикам сертификаты на 100 тысяч рублей
МАХАЧКАЛА, 15 июл — РИА Новости.
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил сертификаты на 100 тысяч рублей победителям и призёрам всероссийских олимпиад, выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, и их наставникам, сообщила
пресс-служба главы региона.
"За любой победой стоит немало сомнений, ошибок и неудач. Важно не отступать, не опускать руки и никогда не сдаваться. В науке, искусстве, спорте нужно верить в собственные силы. Мы, взрослые, будем рядом и будем работать для вас и вместе с вами на благо Родины. Я верю в успех каждого из вас. Новых вам побед и свершений", – обратился Меликов к собравшимся.
В минобрнауки Дагестана уточнили РИА Новости, что сертификаты на 100 тысяч рублей получили 30 стобалльников, три призёра Всероссийской олимпиады школьников, победитель трех перечневых олимпиад I уровня, а также три педагога.