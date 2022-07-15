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В Дагестане ученикам с заслугами в учебе вручили денежные сертификаты

В Дагестане ученикам с заслугами в учебе вручили денежные сертификаты - РИА Новости, 15.07.2022

В Дагестане ученикам с заслугами в учебе вручили денежные сертификаты

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил сертификаты на 100 тысяч рублей победителям и призёрам всероссийских олимпиад, выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, и... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:53

2022-07-15T16:53

2022-07-15T16:54

республика дагестан

общество

образование - общество

сергей меликов

единый государственный экзамен (егэ)

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МАХАЧКАЛА, 15 июл — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил сертификаты на 100 тысяч рублей победителям и призёрам всероссийских олимпиад, выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, и их наставникам, сообщила пресс-служба главы региона."За любой победой стоит немало сомнений, ошибок и неудач. Важно не отступать, не опускать руки и никогда не сдаваться. В науке, искусстве, спорте нужно верить в собственные силы. Мы, взрослые, будем рядом и будем работать для вас и вместе с вами на благо Родины. Я верю в успех каждого из вас. Новых вам побед и свершений", – обратился Меликов к собравшимся.В минобрнауки Дагестана уточнили РИА Новости, что сертификаты на 100 тысяч рублей получили 30 стобалльников, три призёра Всероссийской олимпиады школьников, победитель трех перечневых олимпиад I уровня, а также три педагога.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование - общество, сергей меликов, единый государственный экзамен (егэ)