https://ria.ru/20220715/peregovory-1802837215.html

Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры

Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры - РИА Новости, 15.07.2022

Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры

Запад больше всего помог бы Киеву, если бы убедил киевский режим вступить в предметные переговоры с Россией по условиям прекращения огня, заявил первый... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:51

2022-07-15T18:51

2022-07-15T18:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

оон

дмитрий полянский

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 15 июл – РИА Новости. Запад больше всего помог бы Киеву, если бы убедил киевский режим вступить в предметные переговоры с Россией по условиям прекращения огня, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.Он напомнил, что в марте между РФ и Украиной проходили переговоры, "и показалось, что у украинской делегации были определенные здравые мысли, которые могли быть взяты за основу дискуссии". "Но внезапно, после консультаций с Вашингтоном, и в особенности с Лондоном, они передумали и вернулись с совершенно нереалистичными оценками происходящего", - указал дипломат."Военная ситуация на земле развивается, мягко выражаясь, не в пользу Украины. Чем больше они ждут, тем хуже будут для них условия. Так что вместо воинственных призывов из Вашингтона и Лондона, этим столицам следует больше времени уделить тому, чтобы убедить украинское руководство принять реальность и взглянуть правде в глаза", - отметил Полянский.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795720136.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оон, дмитрий полянский, сша, нато, ситуация в днр и лнр