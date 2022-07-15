Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры
Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры по условиям прекращения огня
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 15 июл – РИА Новости. Запад больше всего помог бы Киеву, если бы убедил киевский режим вступить в предметные переговоры с Россией по условиям прекращения огня, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.
"Я считаю, что лучшая поддержка, которую западные страны, в том числе США, могли бы оказать – это привнести немного смысла политическое планирование и действия украинского руководства, чтобы начать предметные, серьезные мирные переговоры с Россией об условиях прекращения огня", - сказал Полянский.
Он напомнил, что в марте между РФ и Украиной проходили переговоры, "и показалось, что у украинской делегации были определенные здравые мысли, которые могли быть взяты за основу дискуссии". "Но внезапно, после консультаций с Вашингтоном, и в особенности с Лондоном, они передумали и вернулись с совершенно нереалистичными оценками происходящего", - указал дипломат.
"Военная ситуация на земле развивается, мягко выражаясь, не в пользу Украины. Чем больше они ждут, тем хуже будут для них условия. Так что вместо воинственных призывов из Вашингтона и Лондона, этим столицам следует больше времени уделить тому, чтобы убедить украинское руководство принять реальность и взглянуть правде в глаза", - отметил Полянский.