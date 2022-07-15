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Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/peregovory-1802837215.html
Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры
Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры - РИА Новости, 15.07.2022
Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры
Запад больше всего помог бы Киеву, если бы убедил киевский режим вступить в предметные переговоры с Россией по условиям прекращения огня, заявил первый... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:51
2022-07-15T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
оон
дмитрий полянский
сша
нато
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ООН, 15 июл – РИА Новости. Запад больше всего помог бы Киеву, если бы убедил киевский режим вступить в предметные переговоры с Россией по условиям прекращения огня, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.Он напомнил, что в марте между РФ и Украиной проходили переговоры, "и показалось, что у украинской делегации были определенные здравые мысли, которые могли быть взяты за основу дискуссии". "Но внезапно, после консультаций с Вашингтоном, и в особенности с Лондоном, они передумали и вернулись с совершенно нереалистичными оценками происходящего", - указал дипломат."Военная ситуация на земле развивается, мягко выражаясь, не в пользу Украины. Чем больше они ждут, тем хуже будут для них условия. Так что вместо воинственных призывов из Вашингтона и Лондона, этим столицам следует больше времени уделить тому, чтобы убедить украинское руководство принять реальность и взглянуть правде в глаза", - отметил Полянский.
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в мире, россия, украина, оон, дмитрий полянский, сша, нато, ситуация в днр и лнр
18:51 15.07.2022
 
Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры

Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры по условиям прекращения огня

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 15 июл – РИА Новости. Запад больше всего помог бы Киеву, если бы убедил киевский режим вступить в предметные переговоры с Россией по условиям прекращения огня, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.
"Я считаю, что лучшая поддержка, которую западные страны, в том числе США, могли бы оказать – это привнести немного смысла политическое планирование и действия украинского руководства, чтобы начать предметные, серьезные мирные переговоры с Россией об условиях прекращения огня", - сказал Полянский.
Он напомнил, что в марте между РФ и Украиной проходили переговоры, "и показалось, что у украинской делегации были определенные здравые мысли, которые могли быть взяты за основу дискуссии". "Но внезапно, после консультаций с Вашингтоном, и в особенности с Лондоном, они передумали и вернулись с совершенно нереалистичными оценками происходящего", - указал дипломат.
"Военная ситуация на земле развивается, мягко выражаясь, не в пользу Украины. Чем больше они ждут, тем хуже будут для них условия. Так что вместо воинственных призывов из Вашингтона и Лондона, этим столицам следует больше времени уделить тому, чтобы убедить украинское руководство принять реальность и взглянуть правде в глаза", - отметил Полянский.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 12:36
Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаООНДмитрий ПолянскийСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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