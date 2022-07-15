https://ria.ru/20220715/opros-1802625473.html

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 15.07.2022

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:39

2022-07-15T10:39

2022-07-15T10:41

общество

россия

фомнибус

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 79% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% "скорее не доверяют" президенту РФ, остальные затруднились ответить.По мнению 81% опрошенных Путин "скорее хорошо" работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% респондентов затруднились ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 10 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

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общество, россия, фомнибус, владимир путин