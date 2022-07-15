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Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 15.07.2022
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Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 15.07.2022
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:39
2022-07-15T10:41
общество
россия
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 79% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% "скорее не доверяют" президенту РФ, остальные затруднились ответить.По мнению 81% опрошенных Путин "скорее хорошо" работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% респондентов затруднились ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 10 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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общество, россия, фомнибус, владимир путин
10:39 15.07.2022 (обновлено: 10:41 15.07.2022)
 
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Фонд "Общественное мнение": президенту Путину доверяют 79 процентов россиян

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 79% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% "скорее не доверяют" президенту РФ, остальные затруднились ответить.
По мнению 81% опрошенных Путин "скорее хорошо" работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% респондентов затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" проведен 10 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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