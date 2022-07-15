https://ria.ru/20220715/novoshakhtinsk-1802859891.html

В Новошахтинске обнаружили четыре тела с огнестрельными ранениями

В Новошахтинске обнаружили четыре тела с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 15.07.2022

В Новошахтинске обнаружили четыре тела с огнестрельными ранениями

Полиция обнаружила четыре тела с огнестрельными ранениями в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщил портал "МВД Медиа". РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T20:22

2022-07-15T20:22

2022-07-15T22:52

происшествия

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл — РИА Новости. Полиция обнаружила четыре тела с огнестрельными ранениями в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщил портал "МВД Медиа".По данным источника РИА Новости, погибшими оказались мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Как заявил представитель прокуратуры, речь идет о малолетней девочке, она находится в тяжелом состоянии.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГУУР МВД России и экспертно-криминалистических подразделений.Управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

https://ria.ru/20220710/zaderzhanie-1801492584.html

https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html

россия

ростовская область

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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)