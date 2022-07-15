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В Новошахтинске обнаружили четыре тела с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 15.07.2022
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В Новошахтинске обнаружили четыре тела с огнестрельными ранениями
В Новошахтинске обнаружили четыре тела с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 15.07.2022
В Новошахтинске обнаружили четыре тела с огнестрельными ранениями
Полиция обнаружила четыре тела с огнестрельными ранениями в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщил портал "МВД Медиа". РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T20:22
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происшествия
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл — РИА Новости. Полиция обнаружила четыре тела с огнестрельными ранениями в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщил портал "МВД Медиа".По данным источника РИА Новости, погибшими оказались мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Как заявил представитель прокуратуры, речь идет о малолетней девочке, она находится в тяжелом состоянии.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГУУР МВД России и экспертно-криминалистических подразделений.Управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.
https://ria.ru/20220710/zaderzhanie-1801492584.html
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россия
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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
20:22 15.07.2022 (обновлено: 22:52 15.07.2022)
 
В Новошахтинске обнаружили четыре тела с огнестрельными ранениями

В Новошахтинске нашли четыре тела с огнестрельными ранениями, еще один ребенок в больнице

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл — РИА Новости. Полиция обнаружила четыре тела с огнестрельными ранениями в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщил портал "МВД Медиа".
По данным источника РИА Новости, погибшими оказались мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины.
"Еще один ребенок с огнестрельными ранами госпитализирован", — рассказал собеседник агентства.
Как заявил представитель прокуратуры, речь идет о малолетней девочке, она находится в тяжелом состоянии.
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