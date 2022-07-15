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"Сбер" сообщил о мошенниках, которые работают под видом сотрудников IKEA - РИА Новости, 15.07.2022
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"Сбер" сообщил о мошенниках, которые работают под видом сотрудников IKEA
"Сбер" сообщил о мошенниках, которые работают под видом сотрудников IKEA - РИА Новости, 15.07.2022
"Сбер" сообщил о мошенниках, которые работают под видом сотрудников IKEA
Мошенники активизировались в интернете после объявления IKEA распродажи перед закрытием в России: под видом сотрудников магазина они предлагают помощь в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T20:53
2022-07-15T21:56
технологии
сбер
икеа
россия
москва
санкт-петербург
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ДЕРБЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Мошенники активизировались в интернете после объявления IKEA распродажи перед закрытием в России: под видом сотрудников магазина они предлагают помощь в создании заказа и даже скидку "сотрудников магазина", однако при оформлении такого заказа жертвы теряют деньги и делятся своими данными со злоумышленниками, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Он пояснил, что при совершении "покупки" покупатель-жертва присылает мошеннику ссылку с реального сайта на товары, которые хочет купить. В ответ злоумышленник отправляет ссылку якобы на корзину магазина, в которой к стоимости заказа применена "скидка от работника". Однако на самом деле это фишинговый сайт, который копирует дизайн официального ресурса магазина.В результате жертва проходит по ссылке и вводит реквизиты своей банковской карты, а также код из смс-сообщения, подтверждающий операцию перевода денежных средств на карту мошенника, а не покупку в магазине. В итоге жертва остается и без товара, и без денег."При оформлении покупок на интернет-площадках старайтесь пользоваться мобильным приложением из официального магазина - их злоумышленникам гораздо сложнее подделать. Кроме того, во время онлайн-шопинга обращайте внимание на адрес сайта, на котором хотите совершить покупку: название компании должно быть без лишних символов и ошибок. Если не уверены, что сайт или распродажа настоящие, не оплачивайте товары и нигде не оставляйте свои персональные данные и данные своей банковской карты", - посоветовал Кузнецов.Он добавил, что немало россиян пострадало в результате сценария с помощью якобы сотрудников в оформлении заказа из IKEA и похожих схем.Финальная онлайн-распродажа сворачивающей бизнес в России IKEA началась ночью 5 июля, почти сразу российский сайт компании "лег", его полноценную работу не удается восстановить до сих пор. Отдельным покупателям удалось оформить и оплатить заказ. При этом IKEA пообещала продавать товары онлайн по мере возможности и даже ввела электронную очередь для покупателей. А в четверг IKEA сообщила о невозможности оформления заказов на товары в Москве и Санкт-Петербурге в рамках проходящей распродажи.
https://ria.ru/20220621/aferisty-1796903203.html
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технологии, сбер, икеа, россия, москва, санкт-петербург
20:53 15.07.2022 (обновлено: 21:56 15.07.2022)
 
"Сбер" сообщил о мошенниках, которые работают под видом сотрудников IKEA

"Сбер" предупредил о мошенниках, которые предлагают оформить заказ в IKEA со скидкой

© Depositphotos / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Depositphotos / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством. Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Мошенники активизировались в интернете после объявления IKEA распродажи перед закрытием в России: под видом сотрудников магазина они предлагают помощь в создании заказа и даже скидку "сотрудников магазина", однако при оформлении такого заказа жертвы теряют деньги и делятся своими данными со злоумышленниками, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"После того, как IKEA объявила о распродаже перед закрытием, в сети активизировались мошенники. В соцсетях и мессенджерах злоумышленники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в быстром и выгодном оформлении заказа", - сказал Кузнецов журналистам на пресс-конференции, приуроченной к открытию Сбербанком фонтанного комплекса в Дербенте.
Он пояснил, что при совершении "покупки" покупатель-жертва присылает мошеннику ссылку с реального сайта на товары, которые хочет купить. В ответ злоумышленник отправляет ссылку якобы на корзину магазина, в которой к стоимости заказа применена "скидка от работника". Однако на самом деле это фишинговый сайт, который копирует дизайн официального ресурса магазина.
В результате жертва проходит по ссылке и вводит реквизиты своей банковской карты, а также код из смс-сообщения, подтверждающий операцию перевода денежных средств на карту мошенника, а не покупку в магазине. В итоге жертва остается и без товара, и без денег.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 02:15
Эксперт рассказал, как мошенники подбирают жертв
"При оформлении покупок на интернет-площадках старайтесь пользоваться мобильным приложением из официального магазина - их злоумышленникам гораздо сложнее подделать. Кроме того, во время онлайн-шопинга обращайте внимание на адрес сайта, на котором хотите совершить покупку: название компании должно быть без лишних символов и ошибок. Если не уверены, что сайт или распродажа настоящие, не оплачивайте товары и нигде не оставляйте свои персональные данные и данные своей банковской карты", - посоветовал Кузнецов.
Он добавил, что немало россиян пострадало в результате сценария с помощью якобы сотрудников в оформлении заказа из IKEA и похожих схем.
Финальная онлайн-распродажа сворачивающей бизнес в России IKEA началась ночью 5 июля, почти сразу российский сайт компании "лег", его полноценную работу не удается восстановить до сих пор. Отдельным покупателям удалось оформить и оплатить заказ. При этом IKEA пообещала продавать товары онлайн по мере возможности и даже ввела электронную очередь для покупателей. А в четверг IKEA сообщила о невозможности оформления заказов на товары в Москве и Санкт-Петербурге в рамках проходящей распродажи.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Назван лучший способ общения с телефонными мошенниками
 
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