https://ria.ru/20220715/moshenniki-1802865328.html

"Сбер" сообщил о мошенниках, которые работают под видом сотрудников IKEA

"Сбер" сообщил о мошенниках, которые работают под видом сотрудников IKEA - РИА Новости, 15.07.2022

"Сбер" сообщил о мошенниках, которые работают под видом сотрудников IKEA

Мошенники активизировались в интернете после объявления IKEA распродажи перед закрытием в России: под видом сотрудников магазина они предлагают помощь в... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T20:53

2022-07-15T20:53

2022-07-15T21:56

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ДЕРБЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Мошенники активизировались в интернете после объявления IKEA распродажи перед закрытием в России: под видом сотрудников магазина они предлагают помощь в создании заказа и даже скидку "сотрудников магазина", однако при оформлении такого заказа жертвы теряют деньги и делятся своими данными со злоумышленниками, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Он пояснил, что при совершении "покупки" покупатель-жертва присылает мошеннику ссылку с реального сайта на товары, которые хочет купить. В ответ злоумышленник отправляет ссылку якобы на корзину магазина, в которой к стоимости заказа применена "скидка от работника". Однако на самом деле это фишинговый сайт, который копирует дизайн официального ресурса магазина.В результате жертва проходит по ссылке и вводит реквизиты своей банковской карты, а также код из смс-сообщения, подтверждающий операцию перевода денежных средств на карту мошенника, а не покупку в магазине. В итоге жертва остается и без товара, и без денег."При оформлении покупок на интернет-площадках старайтесь пользоваться мобильным приложением из официального магазина - их злоумышленникам гораздо сложнее подделать. Кроме того, во время онлайн-шопинга обращайте внимание на адрес сайта, на котором хотите совершить покупку: название компании должно быть без лишних символов и ошибок. Если не уверены, что сайт или распродажа настоящие, не оплачивайте товары и нигде не оставляйте свои персональные данные и данные своей банковской карты", - посоветовал Кузнецов.Он добавил, что немало россиян пострадало в результате сценария с помощью якобы сотрудников в оформлении заказа из IKEA и похожих схем.Финальная онлайн-распродажа сворачивающей бизнес в России IKEA началась ночью 5 июля, почти сразу российский сайт компании "лег", его полноценную работу не удается восстановить до сих пор. Отдельным покупателям удалось оформить и оплатить заказ. При этом IKEA пообещала продавать товары онлайн по мере возможности и даже ввела электронную очередь для покупателей. А в четверг IKEA сообщила о невозможности оформления заказов на товары в Москве и Санкт-Петербурге в рамках проходящей распродажи.

https://ria.ru/20220621/aferisty-1796903203.html

https://ria.ru/20220715/aferisty-1802581247.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, сбер, икеа, россия, москва, санкт-петербург