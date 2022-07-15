https://ria.ru/20220715/minoborony-1802881357.html

Глава МО Украины не смог оценить эффективность ЗРК NASAMS

Глава МО Украины не смог оценить эффективность ЗРК NASAMS - РИА Новости, 15.07.2022

Глава МО Украины не смог оценить эффективность ЗРК NASAMS

Глава минобороны Украины Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных комплексов NASAMS, которые Киеву поставят США, сославшись на то,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:45

2022-07-15T23:45

2022-07-15T23:45

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сша

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных комплексов NASAMS, которые Киеву поставят США, сославшись на то, что он "не ракетчик, а юрист".В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Резников поблагодарил партнеров за серьезную помощь, подчеркнув, что "это не значит, что две системы (NASAMS - ред.) смогут защитить все небо Украины". Министра попросили уточнить, какую часть Украины смогут защитить эти ракетные комплексы."Я не готов ответить. Я не ракетчик, я - адвокат, юрист на посту министра обороны. Поэтому сейчас я не готов вам сказать. Но я быстро учусь. Я могу рассказать вам про другие виды вооружений, про которые я раньше даже понятия не имел. А сегодня я, например, различаю MLRS и HIMARS. И я выучу все о NASAMS в деталях. Но сейчас я знаю точно, что это очередной важный шаг помощи Украине в ее вооружении и поднятии уровня нашей защиты", - сказал Резников в интервью украинской службе Би-би-си.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, сша