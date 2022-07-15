https://ria.ru/20220715/kurs-1802784853.html

Курс евро упал ниже 57 рублей

Курс евро упал ниже 57 рублей - РИА Новости, 15.07.2022

Курс евро упал ниже 57 рублей

Рубль продолжает укрепляться к инвалютам: доллар опускается до 56,79 рубля, европейская валюта дешевеет до 57,11 рубля, опускаясь минутами ранее ниже 57 рублей... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:38

2022-07-15T16:38

2022-07-15T16:46

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться к инвалютам: доллар опускается до 56,79 рубля, европейская валюта дешевеет до 57,11 рубля, опускаясь минутами ранее ниже 57 рублей - до 56,99 рубля впервые с 4 июля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.41 мск снижался на 1,51 рубля, до 56,79 рубля, евро - на 1,64 рубля, до 57,11 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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