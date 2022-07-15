Рейтинг@Mail.ru
Курс евро упал ниже 57 рублей - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220715/kurs-1802784853.html
Курс евро упал ниже 57 рублей
Курс евро упал ниже 57 рублей - РИА Новости, 15.07.2022
Курс евро упал ниже 57 рублей
Рубль продолжает укрепляться к инвалютам: доллар опускается до 56,79 рубля, европейская валюта дешевеет до 57,11 рубля, опускаясь минутами ранее ниже 57 рублей... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:38
2022-07-15T16:46
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
доллар
динамика курсов валют
курс доллара
валюта
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965131_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_f8a226d8cc4c2ac495fd17b566a21e51.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться к инвалютам: доллар опускается до 56,79 рубля, европейская валюта дешевеет до 57,11 рубля, опускаясь минутами ранее ниже 57 рублей - до 56,99 рубля впервые с 4 июля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.41 мск снижался на 1,51 рубля, до 56,79 рубля, евро - на 1,64 рубля, до 57,11 рубля.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965131_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7d7846038c3f6ffda9811ba2adb5d204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евро, доллар, динамика курсов валют, курс доллара, валюта, рубль, курс рубля, московская биржа, экономика
16:38 15.07.2022 (обновлено: 16:46 15.07.2022)
 
Курс евро упал ниже 57 рублей

Курс евро на Мосбирже упал ниже 57 рублей впервые с 4 июля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком евро в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться к инвалютам: доллар опускается до 56,79 рубля, европейская валюта дешевеет до 57,11 рубля, опускаясь минутами ранее ниже 57 рублей - до 56,99 рубля впервые с 4 июля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 16.41 мск снижался на 1,51 рубля, до 56,79 рубля, евро - на 1,64 рубля, до 57,11 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияевроДолларДинамика курсов валютКурс доллараВалютаРубльКурс рубляМосковская биржаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала