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Курс евро упал ниже 57 рублей
Курс евро упал ниже 57 рублей - РИА Новости, 15.07.2022
Курс евро упал ниже 57 рублей
Рубль продолжает укрепляться к инвалютам: доллар опускается до 56,79 рубля, европейская валюта дешевеет до 57,11 рубля, опускаясь минутами ранее ниже 57 рублей... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:38
2022-07-15T16:38
2022-07-15T16:46
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
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рубль
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться к инвалютам: доллар опускается до 56,79 рубля, европейская валюта дешевеет до 57,11 рубля, опускаясь минутами ранее ниже 57 рублей - до 56,99 рубля впервые с 4 июля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.41 мск снижался на 1,51 рубля, до 56,79 рубля, евро - на 1,64 рубля, до 57,11 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:38 15.07.2022 (обновлено: 16:46 15.07.2022)
Курс евро упал ниже 57 рублей
Курс евро на Мосбирже упал ниже 57 рублей впервые с 4 июля