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Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 57,83 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 57,83 рубля - РИА Новости, 15.07.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 57,83 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 42,45 копейки, до 57,8323 рубля, курс евро - на 45,81 копейки, до... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:12
2022-07-15T16:12
2022-07-15T16:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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московская биржа
динамика курсов валют
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 42,45 копейки, до 57,8323 рубля, курс евро - на 45,81 копейки, до 57,8851 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 57,83 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 57,83 рубля, евро — до 57,89