Рейтинг@Mail.ru
Жители Краматорска не любят украинских "защитников", заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/kramatorsk-1802748735.html
Жители Краматорска не любят украинских "защитников", заявили в ЛНР
Жители Краматорска не любят украинских "защитников", заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022
Жители Краматорска не любят украинских "защитников", заявили в ЛНР
Жители Краматорска ждут русских, не любят украинские войска - следует из видео, снятого украинским военнослужащим в городе, которое опубликовал помощник главы... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:29
2022-07-15T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_6010aa73902c89c4c52ffa60b9639d96.jpg
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Жители Краматорска ждут русских, не любят украинские войска - следует из видео, снятого украинским военнослужащим в городе, которое опубликовал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев."Население Краматорска ждет освобождения русскими войсками", - говорится в подписи к видео, которое Киселев опубликовал в своем Telegram-канале. На видео мужчина с характерным западноукраинским акцентом едет по улицам Краматорска и жалуется на нежелание киевского командования привлекать местных жителей к обороне города и нелюбовь местных к украинским военным, которые "приехали откуда-то их защищать". Военнослужащий утверждает, что если город будет освобожден союзными силами "они все пойдут воевать, но пойдут воевать уже против нас, против Украины".Мужчина утверждает, что для того, чтобы местное население охотнее вставало на защиту Украины, нужно, чтобы "в каждой семье были военные, которые защищают Украину, тогда здесь, на восточных рубежах, не будут любить Россию и ждать победу, а будут проклинать русских, как и по всей Украине".Украинский военнослужащий также жалуется на то, что "очень много мужчин сдают позиции, где наши парни находятся, где склады с боеприпасами". По его словам, недавно по расположению его подразделения попала ракета, потому что "местные показали".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220714/boeviki-1802412014.html
https://ria.ru/20220714/lisichansk-1801968086.html
краматорск
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_c62222260fafe2d86eebb3469b333daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, краматорск, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:29 15.07.2022
 
Жители Краматорска не любят украинских "защитников", заявили в ЛНР

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: население Краматорска ждет освобождения русскими войсками

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Жители Краматорска ждут русских, не любят украинские войска - следует из видео, снятого украинским военнослужащим в городе, которое опубликовал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"Население Краматорска ждет освобождения русскими войсками", - говорится в подписи к видео, которое Киселев опубликовал в своем Telegram-канале. На видео мужчина с характерным западноукраинским акцентом едет по улицам Краматорска и жалуется на нежелание киевского командования привлекать местных жителей к обороне города и нелюбовь местных к украинским военным, которые "приехали откуда-то их защищать". Военнослужащий утверждает, что если город будет освобожден союзными силами "они все пойдут воевать, но пойдут воевать уже против нас, против Украины".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 13:20Специальная военная операция на Украине
Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков "Кракена"
Мужчина утверждает, что для того, чтобы местное население охотнее вставало на защиту Украины, нужно, чтобы "в каждой семье были военные, которые защищают Украину, тогда здесь, на восточных рубежах, не будут любить Россию и ждать победу, а будут проклинать русских, как и по всей Украине".
Украинский военнослужащий также жалуется на то, что "очень много мужчин сдают позиции, где наши парни находятся, где склады с боеприпасами". По его словам, недавно по расположению его подразделения попала ракета, потому что "местные показали".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Центр Лисичанска - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Вся надежда на "зеленку". Куда перебрасывают войска из Лисичанска
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала