Жители Краматорска не любят украинских "защитников", заявили в ЛНР
Помощник главы МВД ЛНР Киселев: население Краматорска ждет освобождения русскими войсками
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Жители Краматорска ждут русских, не любят украинские войска - следует из видео, снятого украинским военнослужащим в городе, которое опубликовал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"Население Краматорска ждет освобождения русскими войсками", - говорится в подписи к видео, которое Киселев опубликовал в своем Telegram-канале. На видео мужчина с характерным западноукраинским акцентом едет по улицам Краматорска и жалуется на нежелание киевского командования привлекать местных жителей к обороне города и нелюбовь местных к украинским военным, которые "приехали откуда-то их защищать". Военнослужащий утверждает, что если город будет освобожден союзными силами "они все пойдут воевать, но пойдут воевать уже против нас, против Украины".
Украинский военнослужащий также жалуется на то, что "очень много мужчин сдают позиции, где наши парни находятся, где склады с боеприпасами". По его словам, недавно по расположению его подразделения попала ракета, потому что "местные показали".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.