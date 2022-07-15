https://ria.ru/20220715/kramatorsk-1802748735.html

Жители Краматорска не любят украинских "защитников", заявили в ЛНР

Жители Краматорска не любят украинских "защитников", заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022

Жители Краматорска не любят украинских "защитников", заявили в ЛНР

Жители Краматорска ждут русских, не любят украинские войска - следует из видео, снятого украинским военнослужащим в городе, которое опубликовал помощник главы... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:29

2022-07-15T15:29

2022-07-15T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Жители Краматорска ждут русских, не любят украинские войска - следует из видео, снятого украинским военнослужащим в городе, которое опубликовал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев."Население Краматорска ждет освобождения русскими войсками", - говорится в подписи к видео, которое Киселев опубликовал в своем Telegram-канале. На видео мужчина с характерным западноукраинским акцентом едет по улицам Краматорска и жалуется на нежелание киевского командования привлекать местных жителей к обороне города и нелюбовь местных к украинским военным, которые "приехали откуда-то их защищать". Военнослужащий утверждает, что если город будет освобожден союзными силами "они все пойдут воевать, но пойдут воевать уже против нас, против Украины".Мужчина утверждает, что для того, чтобы местное население охотнее вставало на защиту Украины, нужно, чтобы "в каждой семье были военные, которые защищают Украину, тогда здесь, на восточных рубежах, не будут любить Россию и ждать победу, а будут проклинать русских, как и по всей Украине".Украинский военнослужащий также жалуется на то, что "очень много мужчин сдают позиции, где наши парни находятся, где склады с боеприпасами". По его словам, недавно по расположению его подразделения попала ракета, потому что "местные показали".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220714/boeviki-1802412014.html

https://ria.ru/20220714/lisichansk-1801968086.html

краматорск

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, краматорск, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр