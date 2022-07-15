https://ria.ru/20220715/koronavirus-1802625256.html

Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы

Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы - РИА Новости, 15.07.2022

Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы

Россия отменила с 15 июля все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:38

2022-07-15T10:38

2022-07-15T11:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

новости - туризм

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия отменила с 15 июля все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года.Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство Российской Федерации постановляет признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства <...> по перечню согласно приложению <...> 5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763-р (Собрание законодательства РФ, 2020, № 14, ст. 2175)", — говорится в документе.Ограничения на въезд по воздуху и по морю сняли 14 июня. Такие шаги связаны с тем, что Роспотребнадзор считает маловероятным значительный рост заражений штаммом "омикрон" в летнее время.

https://ria.ru/20220714/koronavirus-1802318493.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, новости - туризм, михаил мишустин