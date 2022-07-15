https://ria.ru/20220715/koronavirus-1802625256.html
Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы
Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы - РИА Новости, 15.07.2022
Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы
Россия отменила с 15 июля все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:38
2022-07-15T10:38
2022-07-15T11:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
новости - туризм
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия отменила с 15 июля все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года.Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство Российской Федерации постановляет признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства <...> по перечню согласно приложению <...> 5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763-р (Собрание законодательства РФ, 2020, № 14, ст. 2175)", — говорится в документе.Ограничения на въезд по воздуху и по морю сняли 14 июня. Такие шаги связаны с тем, что Роспотребнадзор считает маловероятным значительный рост заражений штаммом "омикрон" в летнее время.
https://ria.ru/20220714/koronavirus-1802318493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, новости - туризм, михаил мишустин
10:38 15.07.2022 (обновлено: 11:48 15.07.2022)
Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы
Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля