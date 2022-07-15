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﻿Кадыров показал видео с иностранными сухпайками на местах дислокации ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/kadyrov-1802878866.html
﻿Кадыров показал видео с иностранными сухпайками на местах дислокации ВСУ
﻿Кадыров показал видео с иностранными сухпайками на местах дислокации ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022
﻿Кадыров показал видео с иностранными сухпайками на местах дислокации ВСУ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с места недавней дислокации украинских войск в Донбассе, где российские военные... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:12
2022-07-15T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донбасс
россия
украина
ситуация в днр и лнр
польша
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с места недавней дислокации украинских войск в Донбассе, где российские военные обнаружили сухие пайки иностранного производства.На кадрах журналист и один из военнослужащих читают надписи на упаковках, согласно которым сухпайки произведены в Польше, Канаде, Великобритании и Эстонии."Теперь понятно, за что воюют украинцы, — ради пары пакетиков второсортных продуктов, которые завезены из самой продвинутой Европы", — написал Кадыров.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Союзные силы уже освободили всю территорию Луганской народной республики, а также большую часть Донецкой, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр, польша, канада, эстония, великобритания, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
23:12 15.07.2022 (обновлено: 23:59 15.07.2022)
 
﻿Кадыров показал видео с иностранными сухпайками на местах дислокации ВСУ

Кадыров показал видео с иностранными сухпайками на бывших местах дислокации ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с места недавней дислокации украинских войск в Донбассе, где российские военные обнаружили сухие пайки иностранного производства.
На кадрах журналист и один из военнослужащих читают надписи на упаковках, согласно которым сухпайки произведены в Польше, Канаде, Великобритании и Эстонии.
"Теперь понятно, за что воюют украинцы, — ради пары пакетиков второсортных продуктов, которые завезены из самой продвинутой Европы", — написал Кадыров.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Союзные силы уже освободили всю территорию Луганской народной республики, а также большую часть Донецкой, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПольшаКанадаЭстонияВеликобританияВооруженные силы УкраиныРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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