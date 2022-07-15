https://ria.ru/20220715/kadyrov-1802878866.html

﻿Кадыров показал видео с иностранными сухпайками на местах дислокации ВСУ

﻿Кадыров показал видео с иностранными сухпайками на местах дислокации ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022

﻿Кадыров показал видео с иностранными сухпайками на местах дислокации ВСУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с места недавней дислокации украинских войск в Донбассе, где российские военные... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:12

2022-07-15T23:12

2022-07-15T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

россия

украина

ситуация в днр и лнр

польша

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с места недавней дислокации украинских войск в Донбассе, где российские военные обнаружили сухие пайки иностранного производства.На кадрах журналист и один из военнослужащих читают надписи на упаковках, согласно которым сухпайки произведены в Польше, Канаде, Великобритании и Эстонии."Теперь понятно, за что воюют украинцы, — ради пары пакетиков второсортных продуктов, которые завезены из самой продвинутой Европы", — написал Кадыров.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Союзные силы уже освободили всю территорию Луганской народной республики, а также большую часть Донецкой, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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