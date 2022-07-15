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В Подмосковье скорректируют расписание электричек
В Подмосковье скорректируют расписание электричек - РИА Новости, 15.07.2022
В Подмосковье скорректируют расписание электричек
Расписание пригородных поездов Киевского направления и аэроэкспрессов до аэропорта Внуково будет скорректировано в период с 17 по 26 июля, говорится в сообщении РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:33
2022-07-15T15:33
2022-07-15T15:33
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Расписание пригородных поездов Киевского направления и аэроэкспрессов до аэропорта Внуково будет скорректировано в период с 17 по 26 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Так, в указанный перил с 23:40 до 5:20, железнодорожники будут дмеонтировать старые и укладывать новые рельсовые плети общей длиной 1,6 километров на участке Толстопальцево – Апрелевка. С 30 по 31 июля, с 22:55 до 10:05, на станции Лесной Городок будет производиться демонтаж специальных конструкций, возведённых на период строительства подземного тоннеля.Также с 17 по 19 июля в период с 1:35 до 5:20 на станции Толстопальцево будет демонтирован старый пешеходный мост, вместо которого построен современный подземный вестибюль общей площадью свыше 1,1 тыс. квадратных с тремя выходами - два в город и один на новую платформу. Для удобства маломобильных пассажиров каждый из них оснащен лифтом и двумя эскалаторами."На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание электричек и аэроэкспрессов на Киевском направлении. У некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Расписание пригородных поездов Киевского направления и аэроэкспрессов до аэропорта Внуково будет скорректировано в период с 17 по 26 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Так, в указанный перил с 23:40 до 5:20, железнодорожники будут дмеонтировать старые и укладывать новые рельсовые плети общей длиной 1,6 километров на участке Толстопальцево – Апрелевка
. С 30 по 31 июля, с 22:55 до 10:05, на станции Лесной Городок будет производиться демонтаж специальных конструкций, возведённых на период строительства подземного тоннеля.
Также с 17 по 19 июля в период с 1:35 до 5:20 на станции Толстопальцево будет демонтирован старый пешеходный мост, вместо которого построен современный подземный вестибюль общей площадью свыше 1,1 тыс. квадратных с тремя выходами - два в город и один на новую платформу. Для удобства маломобильных пассажиров каждый из них оснащен лифтом и двумя эскалаторами.
"На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание электричек и аэроэкспрессов на Киевском направлении. У некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика", - говорится в сообщении.