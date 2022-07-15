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Специалисты дорожного хозяйства Москвы провели экскурсию для студентов МАДИ - РИА Новости, 20.07.2022
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Специалисты дорожного хозяйства Москвы провели экскурсию для студентов МАДИ
Специалисты дорожного хозяйства Москвы провели экскурсию для студентов МАДИ - РИА Новости, 20.07.2022
Специалисты дорожного хозяйства Москвы провели экскурсию для студентов МАДИ
Специалисты дорожного хозяйства столицы провели экскурсию для 42 студентов МАДИ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-15T17:55
2022-07-20T14:43
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москва
автомобильные дороги
общество
городское хозяйство москвы
мади
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты дорожного хозяйства столицы провели экскурсию для 42 студентов МАДИ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Специалисты дорожного хозяйства провели экскурсию для студентов МАДИ. 42 первокурсника Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета посетили три объекта ГБУ "Автомобильные дороги"", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на асфальтобетонном заводе "Дмитровка", где производится асфальт для столичных дорог, студентам показали асфальтобетонные установки и рассказали, как в лаборатории проверяют качество смесей. В производственном комплексе "Очаково" студенты рассмотрели различные виды дорожно-ремонтной техники. На участке Кутузовского проспекта, где сейчас идет дорожный ремонт, ребята увидели, как проходит фрезерование асфальтобетонного покрытия.Сообщается, что после экскурсии некоторые студенты поделились желанием в будущем пройти производственную практику в ГБУ "Автомобильные дороги".
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москва, автомобильные дороги, общество, городское хозяйство москвы, мади, комплекс городского хозяйства москвы
17:55 15.07.2022 (обновлено: 14:43 20.07.2022)
 

Специалисты дорожного хозяйства Москвы провели экскурсию для студентов МАДИ

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты дорожного хозяйства столицы провели экскурсию для 42 студентов МАДИ
Специалисты дорожного хозяйства столицы провели экскурсию для 42 студентов МАДИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты дорожного хозяйства столицы провели экскурсию для 42 студентов МАДИ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Специалисты дорожного хозяйства провели экскурсию для студентов МАДИ. 42 первокурсника Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета посетили три объекта ГБУ "Автомобильные дороги"", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что на асфальтобетонном заводе "Дмитровка", где производится асфальт для столичных дорог, студентам показали асфальтобетонные установки и рассказали, как в лаборатории проверяют качество смесей. В производственном комплексе "Очаково" студенты рассмотрели различные виды дорожно-ремонтной техники. На участке Кутузовского проспекта, где сейчас идет дорожный ремонт, ребята увидели, как проходит фрезерование асфальтобетонного покрытия.
Сообщается, что после экскурсии некоторые студенты поделились желанием в будущем пройти производственную практику в ГБУ "Автомобильные дороги".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАвтомобильные дорогиОбществоГородское хозяйство МосквыМАДИКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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