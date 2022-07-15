https://ria.ru/20220715/degtyarev-1802662668.html
Дегтярев вручил хабаровским школьникам денежную премию имени Гродекова
Дегтярев вручил хабаровским школьникам денежную премию имени Гродекова - РИА Новости, 15.07.2022
Дегтярев вручил хабаровским школьникам денежную премию имени Гродекова
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу вручил премию имени Николая Гродекова выпускникам 11-х классов, получившим более 95 баллов при сдаче единого... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:36
2022-07-15T12:36
2022-07-15T13:37
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу вручил премию имени Николая Гродекова выпускникам 11-х классов, получившим более 95 баллов при сдаче единого госэкзамена.Торжественное мероприятие прошло в детском центре в районе Красная речка Хабаровска."Сегодня выполнил очень приятную миссию: вручил премию имени Николая Ивановича Гродекова выпускникам 11-х классов, которые получили более 95 баллов при сдаче ЕГЭ. Высокой награды удостоены 210 уже бывших школьников со всего Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после мероприятия.Он отметил, что по 100 тысяч рублей получили 35 выпускников-стобалльников, по 50 тысяч рублей - 168 человек с результатом ЕГЭ от 95 до 99 баллов."В мае, напомню, наши семь выпускников - победители и призеры всероссийской олимпиады школьников - уже получили свою премию имени Гродекова, также в размере 100 тысяч рублей", - добавил губернатор.По данным правительства региона, в этом году максимального результата добились выпускники из Ванинского, Хабаровского, Советско-Гаванского районов, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Выпускница школы №1 Советской Гавани Валерия Кравченко получила 296 баллов по трем предметам: по русскому языку – 100, по истории – 100 и по английскому языку – 96 баллов.Инициатива сделать ежегодную премию именной – в честь приамурского генерал-губернатора Николая Ивановича Гродекова, а также присуждать ее не только стобалльникам - принадлежит главе региона Михаилу Дегтяреву.Как сообщило краевое правительство, всего в этом году 11 классов закончили 5476 учеников из 240 школ. Абитуриентов готовы принять 29 техникумов и колледжей региона, а также 15 вузов и филиалов. Прием документов на очную форму обучения продлится до 15 августа.Уже известно, что в учреждениях среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета планируется обучить 8385 человек, из них 420 – из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края, в техникумах и колледжах региона доступны 93 специальности и 68 профессий. Особенностью приемной кампании этого года стал первый набор студентов в образовательно-производственные кластеры "Машиностроение" и "Железнодорожный транспорт" федерального проекта "Профессионалитет".
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общество, михаил дегтярев, хабаровский край, хабаровск, советско-гаванский район
12:36 15.07.2022 (обновлено: 13:37 15.07.2022)
Дегтярев вручил хабаровским школьникам денежную премию имени Гродекова
Хабаровский губернатор Дегтярев вручил 210 выпускникам денежную премию имени Гродекова
ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу вручил премию имени Николая Гродекова выпускникам 11-х классов, получившим более 95 баллов при сдаче единого госэкзамена.
Торжественное мероприятие прошло в детском центре в районе Красная речка Хабаровска
.
"Сегодня выполнил очень приятную миссию: вручил премию имени Николая Ивановича Гродекова выпускникам 11-х классов, которые получили более 95 баллов при сдаче ЕГЭ. Высокой награды удостоены 210 уже бывших школьников со всего Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после мероприятия.
Он отметил, что по 100 тысяч рублей получили 35 выпускников-стобалльников, по 50 тысяч рублей - 168 человек с результатом ЕГЭ от 95 до 99 баллов.
"В мае, напомню, наши семь выпускников - победители и призеры всероссийской олимпиады школьников - уже получили свою премию имени Гродекова, также в размере 100 тысяч рублей", - добавил губернатор.
По данным правительства региона, в этом году максимального результата добились выпускники из Ванинского, Хабаровского, Советско-Гаванского районов
, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре
. Выпускница школы №1 Советской Гавани
Валерия Кравченко получила 296 баллов по трем предметам: по русскому языку – 100, по истории – 100 и по английскому языку – 96 баллов.
Инициатива сделать ежегодную премию именной – в честь приамурского генерал-губернатора Николая Ивановича Гродекова, а также присуждать ее не только стобалльникам - принадлежит главе региона Михаилу Дегтяреву
.
Как сообщило краевое правительство, всего в этом году 11 классов закончили 5476 учеников из 240 школ. Абитуриентов готовы принять 29 техникумов и колледжей региона, а также 15 вузов и филиалов. Прием документов на очную форму обучения продлится до 15 августа.
Уже известно, что в учреждениях среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета планируется обучить 8385 человек, из них 420 – из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края
, в техникумах и колледжах региона доступны 93 специальности и 68 профессий. Особенностью приемной кампании этого года стал первый набор студентов в образовательно-производственные кластеры "Машиностроение" и "Железнодорожный транспорт" федерального проекта "Профессионалитет".