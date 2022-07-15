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Дегтярев вручил хабаровским школьникам денежную премию имени Гродекова - РИА Новости, 15.07.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220715/degtyarev-1802662668.html
Дегтярев вручил хабаровским школьникам денежную премию имени Гродекова
Дегтярев вручил хабаровским школьникам денежную премию имени Гродекова - РИА Новости, 15.07.2022
Дегтярев вручил хабаровским школьникам денежную премию имени Гродекова
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу вручил премию имени Николая Гродекова выпускникам 11-х классов, получившим более 95 баллов при сдаче единого... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:36
2022-07-15T13:37
хабаровский край
общество
михаил дегтярев
хабаровский край
хабаровск
советско-гаванский район
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ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу вручил премию имени Николая Гродекова выпускникам 11-х классов, получившим более 95 баллов при сдаче единого госэкзамена.Торжественное мероприятие прошло в детском центре в районе Красная речка Хабаровска."Сегодня выполнил очень приятную миссию: вручил премию имени Николая Ивановича Гродекова выпускникам 11-х классов, которые получили более 95 баллов при сдаче ЕГЭ. Высокой награды удостоены 210 уже бывших школьников со всего Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после мероприятия.Он отметил, что по 100 тысяч рублей получили 35 выпускников-стобалльников, по 50 тысяч рублей - 168 человек с результатом ЕГЭ от 95 до 99 баллов."В мае, напомню, наши семь выпускников - победители и призеры всероссийской олимпиады школьников - уже получили свою премию имени Гродекова, также в размере 100 тысяч рублей", - добавил губернатор.По данным правительства региона, в этом году максимального результата добились выпускники из Ванинского, Хабаровского, Советско-Гаванского районов, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Выпускница школы №1 Советской Гавани Валерия Кравченко получила 296 баллов по трем предметам: по русскому языку – 100, по истории – 100 и по английскому языку – 96 баллов.Инициатива сделать ежегодную премию именной – в честь приамурского генерал-губернатора Николая Ивановича Гродекова, а также присуждать ее не только стобалльникам - принадлежит главе региона Михаилу Дегтяреву.Как сообщило краевое правительство, всего в этом году 11 классов закончили 5476 учеников из 240 школ. Абитуриентов готовы принять 29 техникумов и колледжей региона, а также 15 вузов и филиалов. Прием документов на очную форму обучения продлится до 15 августа.Уже известно, что в учреждениях среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета планируется обучить 8385 человек, из них 420 – из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края, в техникумах и колледжах региона доступны 93 специальности и 68 профессий. Особенностью приемной кампании этого года стал первый набор студентов в образовательно-производственные кластеры "Машиностроение" и "Железнодорожный транспорт" федерального проекта "Профессионалитет".
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общество, михаил дегтярев, хабаровский край, хабаровск, советско-гаванский район
12:36 15.07.2022 (обновлено: 13:37 15.07.2022)
 
Дегтярев вручил хабаровским школьникам денежную премию имени Гродекова

Хабаровский губернатор Дегтярев вручил 210 выпускникам денежную премию имени Гродекова

© Фото : пресс-служба правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии вручения премии имени Николая Гродекова выпускникам 11 классов
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии вручения премии имени Николая Гродекова выпускникам 11 классов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу вручил премию имени Николая Гродекова выпускникам 11-х классов, получившим более 95 баллов при сдаче единого госэкзамена.
Торжественное мероприятие прошло в детском центре в районе Красная речка Хабаровска.
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"Сегодня выполнил очень приятную миссию: вручил премию имени Николая Ивановича Гродекова выпускникам 11-х классов, которые получили более 95 баллов при сдаче ЕГЭ. Высокой награды удостоены 210 уже бывших школьников со всего Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после мероприятия.
Он отметил, что по 100 тысяч рублей получили 35 выпускников-стобалльников, по 50 тысяч рублей - 168 человек с результатом ЕГЭ от 95 до 99 баллов.
"В мае, напомню, наши семь выпускников - победители и призеры всероссийской олимпиады школьников - уже получили свою премию имени Гродекова, также в размере 100 тысяч рублей", - добавил губернатор.
По данным правительства региона, в этом году максимального результата добились выпускники из Ванинского, Хабаровского, Советско-Гаванского районов, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Выпускница школы №1 Советской Гавани Валерия Кравченко получила 296 баллов по трем предметам: по русскому языку – 100, по истории – 100 и по английскому языку – 96 баллов.
Инициатива сделать ежегодную премию именной – в честь приамурского генерал-губернатора Николая Ивановича Гродекова, а также присуждать ее не только стобалльникам - принадлежит главе региона Михаилу Дегтяреву.
Как сообщило краевое правительство, всего в этом году 11 классов закончили 5476 учеников из 240 школ. Абитуриентов готовы принять 29 техникумов и колледжей региона, а также 15 вузов и филиалов. Прием документов на очную форму обучения продлится до 15 августа.
Уже известно, что в учреждениях среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета планируется обучить 8385 человек, из них 420 – из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края, в техникумах и колледжах региона доступны 93 специальности и 68 профессий. Особенностью приемной кампании этого года стал первый набор студентов в образовательно-производственные кластеры "Машиностроение" и "Железнодорожный транспорт" федерального проекта "Профессионалитет".
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