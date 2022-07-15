https://ria.ru/20220715/bogdanov-1802824540.html

Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве

Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве - РИА Новости, 15.07.2022

Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:04

2022-07-15T18:04

2022-07-15T18:35

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джо байден

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ближний восток

сша

джейк салливан

опек

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу."В ходе состоявшейся беседы была проведена "сверка часов" по приоритетным вопросам дальнейшего развития российско-саудовских традиционно дружественных отношений. При этом особое внимание было уделено задаче поддержания активного политического диалога по международной и ближневосточной проблематике, представляющей взаимный интерес", - говорится в сообщении.Встреча состоялась на фоне визита президент США Джо Байдена на Ближний Восток. Ранее на этой неделе он посетил Израиль, Западный берег реки Иордан, сейчас направляется в Саудовскую Аравию.По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе визита стороны будут касаться вопроса увеличения добычи нефти, однако США "надеются на дополнительные действия со стороны ОПЕК+ в ближайшие недели".

https://ria.ru/20220714/araviya-1802575368.html

https://ria.ru/20220713/vzaimodeystvie-1802168715.html

саудовская аравия

ближний восток

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в мире, цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, ближний восток, сша, джейк салливан, опек