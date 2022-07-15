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Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве - РИА Новости, 15.07.2022
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Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве
Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве - РИА Новости, 15.07.2022
Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:04
2022-07-15T18:35
в мире
цены на нефть
джо байден
саудовская аравия
ближний восток
сша
джейк салливан
опек
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу."В ходе состоявшейся беседы была проведена "сверка часов" по приоритетным вопросам дальнейшего развития российско-саудовских традиционно дружественных отношений. При этом особое внимание было уделено задаче поддержания активного политического диалога по международной и ближневосточной проблематике, представляющей взаимный интерес", - говорится в сообщении.Встреча состоялась на фоне визита президент США Джо Байдена на Ближний Восток. Ранее на этой неделе он посетил Израиль, Западный берег реки Иордан, сейчас направляется в Саудовскую Аравию.По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе визита стороны будут касаться вопроса увеличения добычи нефти, однако США "надеются на дополнительные действия со стороны ОПЕК+ в ближайшие недели".
https://ria.ru/20220714/araviya-1802575368.html
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саудовская аравия
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в мире, цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, ближний восток, сша, джейк салливан, опек
18:04 15.07.2022 (обновлено: 18:35 15.07.2022)
 
Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве

Замглавы МИД Богданов встретился с послом Саудовской Аравии Аль-Ахмедом в Москве

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу.
"В ходе состоявшейся беседы была проведена "сверка часов" по приоритетным вопросам дальнейшего развития российско-саудовских традиционно дружественных отношений. При этом особое внимание было уделено задаче поддержания активного политического диалога по международной и ближневосточной проблематике, представляющей взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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Встреча состоялась на фоне визита президент США Джо Байдена на Ближний Восток. Ранее на этой неделе он посетил Израиль, Западный берег реки Иордан, сейчас направляется в Саудовскую Аравию.
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе визита стороны будут касаться вопроса увеличения добычи нефти, однако США "надеются на дополнительные действия со стороны ОПЕК+ в ближайшие недели".
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В миреЦены на нефтьДжо БайденСаудовская АравияБлижний ВостокСШАДжейк СалливанОПЕК
 
 
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