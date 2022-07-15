https://ria.ru/20220715/bogdanov-1802824540.html
Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве
Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве - РИА Новости, 15.07.2022
Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:04
2022-07-15T18:04
2022-07-15T18:35
в мире
цены на нефть
джо байден
саудовская аравия
ближний восток
сша
джейк салливан
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу."В ходе состоявшейся беседы была проведена "сверка часов" по приоритетным вопросам дальнейшего развития российско-саудовских традиционно дружественных отношений. При этом особое внимание было уделено задаче поддержания активного политического диалога по международной и ближневосточной проблематике, представляющей взаимный интерес", - говорится в сообщении.Встреча состоялась на фоне визита президент США Джо Байдена на Ближний Восток. Ранее на этой неделе он посетил Израиль, Западный берег реки Иордан, сейчас направляется в Саудовскую Аравию.По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе визита стороны будут касаться вопроса увеличения добычи нефти, однако США "надеются на дополнительные действия со стороны ОПЕК+ в ближайшие недели".
https://ria.ru/20220714/araviya-1802575368.html
https://ria.ru/20220713/vzaimodeystvie-1802168715.html
саудовская аравия
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7d629027172eb99233b555ab72cc7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, ближний восток, сша, джейк салливан, опек
18:04 15.07.2022 (обновлено: 18:35 15.07.2022)
Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве
Замглавы МИД Богданов встретился с послом Саудовской Аравии Аль-Ахмедом в Москве