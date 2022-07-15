https://ria.ru/20220715/blagoustroystvo-1802596820.html
В Красносельском районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству
В Красносельском районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству - РИА Новости, 15.07.2022
В Красносельском районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству
Выполнено 50% работ по комплексному благоустройству в Красносельском районе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:43
2022-07-15T08:43
2022-07-15T08:43
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красносельский район
общество
петр бирюков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Выполнено 50% работ по комплексному благоустройству в Красносельском районе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству в Красносельском районе столицы. Главная задача благоустройства этого района - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу. Обустроим уютные места для отдыха горожан всех возрастов, например, площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в сторону Новорязанской улицы превратим в зеленый сквер с современным освещением и комфортными лавочками", - заявил Бирюков.Он рассказал, что в настоящее время на 75% завершены работы по устройству кабельной канализации общей протяженностью 17 тысяч метров, в которую уберут воздушные линии. Ведется прокладка дополнительной водосточной сети и установка дождеприемных колодцев.В комплексе городского хозяйства сообщили, что в зону благоустройства вошли улицы Новорязанская и Ольховская, Басманный, 1-й Басманный и Ольховский переулки, Ольховский и 1-й Ольховский тупики. Для горожан организованы удобные проходы, выставлены ограждения."В рамках проекта обновляем тротуары и покрытие дорог, установили почти половину опор освещения - всего в Красносельском районе появится более 170 новых фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Для автомобилистов обустроим парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта поставим пять современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью", - добавил Бирюков.Он сообщил, что будет проведено озеленение, уже идет обустройство газона, общая площадь которого составит 9,6 тысячи квадратных метров. Осенью на обновленных улицах высадят более 30 деревьев и свыше 8 тысяч кустарников.Сообщается, что основные работы по благоустройству планируется завершить в сентябре.
https://ria.ru/20220714/moskva-1802412251.html
https://realty.ria.ru/20220628/blagoustroystvo-1797914394.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, красносельский район, общество, петр бирюков
В Красносельском районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству
Бирюков: в Красносельском районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Выполнено 50% работ по комплексному благоустройству в Красносельском районе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству в Красносельском районе
столицы. Главная задача благоустройства этого района - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу. Обустроим уютные места для отдыха горожан всех возрастов, например, площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в сторону Новорязанской улицы превратим в зеленый сквер с современным освещением и комфортными лавочками", - заявил Бирюков.
Он рассказал, что в настоящее время на 75% завершены работы по устройству кабельной канализации общей протяженностью 17 тысяч метров, в которую уберут воздушные линии. Ведется прокладка дополнительной водосточной сети и установка дождеприемных колодцев.
В комплексе городского хозяйства сообщили, что в зону благоустройства вошли улицы Новорязанская и Ольховская, Басманный, 1-й Басманный и Ольховский переулки, Ольховский и 1-й Ольховский тупики. Для горожан организованы удобные проходы, выставлены ограждения.
"В рамках проекта обновляем тротуары и покрытие дорог, установили почти половину опор освещения - всего в Красносельском районе появится более 170 новых фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Для автомобилистов обустроим парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта поставим пять современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью", - добавил Бирюков.
Он сообщил, что будет проведено озеленение, уже идет обустройство газона, общая площадь которого составит 9,6 тысячи квадратных метров. Осенью на обновленных улицах высадят более 30 деревьев и свыше 8 тысяч кустарников.
Сообщается, что основные работы по благоустройству планируется завершить в сентябре.