https://ria.ru/20220715/blagoustroystvo-1802596820.html

В Красносельском районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству

В Красносельском районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству - РИА Новости, 15.07.2022

В Красносельском районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству

Выполнено 50% работ по комплексному благоустройству в Красносельском районе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T08:43

2022-07-15T08:43

2022-07-15T08:43

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москва

городское хозяйство москвы

красносельский район

общество

петр бирюков

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Выполнено 50% работ по комплексному благоустройству в Красносельском районе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству в Красносельском районе столицы. Главная задача благоустройства этого района - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу. Обустроим уютные места для отдыха горожан всех возрастов, например, площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в сторону Новорязанской улицы превратим в зеленый сквер с современным освещением и комфортными лавочками", - заявил Бирюков.Он рассказал, что в настоящее время на 75% завершены работы по устройству кабельной канализации общей протяженностью 17 тысяч метров, в которую уберут воздушные линии. Ведется прокладка дополнительной водосточной сети и установка дождеприемных колодцев.В комплексе городского хозяйства сообщили, что в зону благоустройства вошли улицы Новорязанская и Ольховская, Басманный, 1-й Басманный и Ольховский переулки, Ольховский и 1-й Ольховский тупики. Для горожан организованы удобные проходы, выставлены ограждения."В рамках проекта обновляем тротуары и покрытие дорог, установили почти половину опор освещения - всего в Красносельском районе появится более 170 новых фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Для автомобилистов обустроим парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта поставим пять современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью", - добавил Бирюков.Он сообщил, что будет проведено озеленение, уже идет обустройство газона, общая площадь которого составит 9,6 тысячи квадратных метров. Осенью на обновленных улицах высадят более 30 деревьев и свыше 8 тысяч кустарников.Сообщается, что основные работы по благоустройству планируется завершить в сентябре.

https://ria.ru/20220714/moskva-1802412251.html

https://realty.ria.ru/20220628/blagoustroystvo-1797914394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, городское хозяйство москвы, красносельский район, общество, петр бирюков